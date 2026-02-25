旅立ちの春を彩る石川県のオリジナルフリージア「エアリーフローラ」。卒業シーズンを間近に控え、入荷がピークを迎えています。準備に追われる金沢市内の花屋さんを取材しました。



8年の長い歳月をかけ開発した石川県のオリジナルフリージア「エアリーフローラ」。花言葉は「希望」です。





3月から4月に咲くこの花は、入学式や卒業式に贈られることから”旅立ちを祝う花”として、今ではすっかり定着してきました。こちらの生花店では、今週末の卒業式ピークに向け、入荷したばかりのエアリーフローラを1本ずつ巻いていく作業に追われていました。

いなば生花店・稲葉 淳 社長：

「月末の分と来月の分で5～6種類、3400本くらい入荷しています」



この時期、入荷のピークを迎えるエアリーフローラ。



7色で市場デビューしてから15年目、今ではその色の種類は13色にまで増えました。



いなば生花店・稲葉 淳 社長：

「最近は知名度も上がってきたので、ご指名で店でも購入される方とか、花束にエアリーフローラ入れていうのが多い。卒業のお祝いとかに差し上げたいって方はここで見て、エアリーフローラの何色を入れてくださいって、結構ある」



その魅力は、柔らかな花びらの色彩だけではないようで…



エアリーフローラを購入した人は：

「香りがよい所と発色がよい所、自宅の玄関に飾ります。今、桃の節句なので孫が5歳なので、また遊びに来るので飾ります」

旅立つ人に贈るだけでなく、自宅で楽しむ人も増えています。



いなば生花店・稲葉 淳 社長：

「家で玄関とかに飾っておくと、帰宅したときに玄関開けると、ふわっといい香りがするので、1本2本でも少し涼しい所に飾っていただければ」



石川を代表する花に育ったエアリーフローラ。



ことしもさまざまな場面で、石川の春を彩ります。

