田中将大に坂本勇人も…88年世代で“一番気が合う”選手を1人だけ挙げるなら? 前田健太「2人だけにしかない空間があった」
楽天の前田健太が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。88年世代で“一番気が合う”選手の名前を挙げた。
『ダグアウト!!!』場面カット =BS10提供
○「2人だけにしかない空間があった」
レッド吉田から「同学年の88年世代で一番気が合う選手は? 1人だけ教えてください!」という質問をされ、前田は「うわあ、1人だけって言われると難しいな……」と悩みながらも、「1人だけか。でも、勇人かな。坂本勇人」と、巨人の坂本勇人の名前を挙げた。
前田は「みんな仲いいんで、1人だけ選ぶのはすごい難しいんですけど」と前置きしつつ、その理由について、「18歳で一緒にプロ入って、お互い2年目から1軍に定着し始めて。たぶん僕が一番対戦したのって坂本勇人選手なんですよ、プロ野球人生で」と説明した。
さらに、「なので、結構野球の話とかもするし、プライベートの話もするんですけど、ピッチャーとバッターなんで結構駆け引きが行われるし、2人だけの空間みたいなのもあるんですよね」というふうに、ライバル関係だからこそ築かれた特別な距離感を表現。
そして、「それがあるのは勇人だけかなって。2人だけにしかない空間があったなと僕は思ってます」としみじみと語っていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。
『ダグアウト!!!』場面カット =BS10提供
【編集部MEMO】
