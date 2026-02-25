幻想的な夜のビール工場で「神泡」の真髄に触れる。「サントリー武蔵野ビール工場」ナイトツアー開催
サントリーは3月13日から、「武蔵野ビール工場 ナイトツアー」を、サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野で開催する。
迫力ある工場入口の外観
同イベントは、WEB限定予約のツアー。通常では開催していない夜の催行で、通常とは少し違う雰囲気のなかで工場見学が楽しめる。
ビール仕込みの行程と夜景を楽しむ
見学後は、ビールの試飲もできる。「ザ・プレミアム・モルツ」「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール」「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」のほか、通常ツアーでは提供していないスペシャルドリンク(ビール)やおつまみも用意する。
通常ツアーでは味わえないドリンクやおつまみを楽しめる
会場では「神泡アート体験」「神泡セルフサーブ体験」といった2つの神泡体験も用意。ブルワリーショップでは、お土産も購入できる。
ツアー参加は、20歳以上が対象。20歳未満および子どもの参加は不可。開催時間は18:00〜19:00(製造工程見学20分+試飲40分)。参加費は5,000円(事前決済)。定員は25名。
予約はWEBのみで受け付ける。3月13日開催日分は満席となっており、4月開催分の予約は3月2日の9:30から開始する。
