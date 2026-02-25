サントリーは3月13日から、「武蔵野ビール工場　ナイトツアー」を、サントリー〈天然水のビール工場〉東京・武蔵野で開催する。

迫力ある工場入口の外観

同イベントは、WEB限定予約のツアー。通常では開催していない夜の催行で、通常とは少し違う雰囲気のなかで工場見学が楽しめる。

ビール仕込みの行程と夜景を楽しむ

見学後は、ビールの試飲もできる。「ザ・プレミアム・モルツ」「ザ・プレミアム・モルツ〈ジャパニーズエール〉香るエール」「ザ・プレミアム・モルツ マスターズドリーム」のほか、通常ツアーでは提供していないスペシャルドリンク(ビール)やおつまみも用意する。

通常ツアーでは味わえないドリンクやおつまみを楽しめる

会場では「神泡アート体験」「神泡セルフサーブ体験」といった2つの神泡体験も用意。ブルワリーショップでは、お土産も購入できる。

ツアー参加は、20歳以上が対象。20歳未満および子どもの参加は不可。開催時間は18:00〜19:00(製造工程見学20分+試飲40分)。参加費は5,000円(事前決済)。定員は25名。

予約はWEBのみで受け付ける。3月13日開催日分は満席となっており、4月開催分の予約は3月2日の9:30から開始する。