市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

あす26日は晴れますが、週末にかけて雲が広がります。この先1週間、日中は3月中旬から4月上旬並みの陽気になるでしょう。



あす26日の予想天気図です。

小野：

石川県内の近くには低気圧や前線はありません。そのため、晴れるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって27日の最高気温15度は、金沢では4月上旬並み。あす26日、そして1日・日曜日、2日・月曜日は晴れマークがありますが、27日・金曜日、28日・土曜日はくもりのマーク、一つです。しばらくは雨のマークがありません。





この、くもりマーク…

小野：

空全体のどのくらいに雲があったら「くもり」と呼ばれるか、以前、説明したことがあるのですが、皆さん、市川さん、覚えてますか？



市川：

すごく高い確率だったと思うんです。8・9割ぐらいじゃなかったですか？



小野：

正解はこちらです。

小野：

9割です。雲が9割以上で初めて「くもり」になります。



市川：

私の感覚だと、空の半分が雲だとくもりというようなイメージがあるんですが、なんで9割なんですか？

小野：

気象庁が決めた基準です。空の8割雲があっても、まだ「晴れ」なんです。実際の天気も、今後の天気も、すべてこの基準でお伝えしています。



市川：

勉強になりました。もう忘れません。

