「チロルチョコが小さくなった」に公式が反論! -「知らなかった」「ようやく疑問が解決した 公式さんありがとう!」と8.3万いいね

「チロルチョコが小さくなった」に公式が反論! -「知らなかった」「ようやく疑問が解決した 公式さんありがとう!」と8.3万いいね