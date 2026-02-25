元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が２５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。ジュニア時代の人気ランキングで自分より上にいたアイドルの具体名を明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「コイツには負けられないと思ったことがありますか？」について聞かれると「過去の話で具体的に誰かに勝ちたい、負けたかもって話じゃないんですけど、やっぱり、ジュニアの頃とかはあらゆるところでランキングみたいなのがあるわけですよ」と話し出した中丸。

「（アイドル雑誌の）明星で言うと『恋人にしたいランキング』とか当時は恒例で。そうなってくると、どうしても競争心をあおられますよね。極力、上位に行きたいみたいになりますよね」と続けたところでＭＣの大島由香里アナウンサーに「何位でした？」と聞かれると「良かった年は４位です」と即答。

ＭＣの垣花正が「４位だった時の３位以上は？」と聞くと「誰だったかな？ 山Ｐ（山下智久）とか赤西（仁）、亀梨（和也）とか、その辺です」と答え、共演の松田ゆう姫に「すごい４位じゃん！」と称えられた。

垣花に「ＫＡＴ―ＴＵＮのメンバー内で負けたくないって人は？」と聞かれると「グループでデビューすると、グループが一単位になるんで、そこで勝ち負けはなくなってきましたね。ジュニアの頃の方がもしかしたら、グループ内の意識は強かったかも知れないですけど」と答えていた。