【動機】教員免許を失効→偽造免許で教育現場へ 裁判長の問いに「楽しかったから」検察「欲望を優先」福岡
福岡県須恵町などに、偽造された教員免許の写しを提出した罪に問われている元補助教員の男の裁判です。男は、教員免許を偽造してまで教育現場に戻りたかった理由を問われると「楽しかったから」と答えました。
偽造有印公文書行使の罪で起訴されているのは、須恵町立中学校の補助教員だった近藤正仁被告（66）です。
近藤被告は2021年以降、須恵町や篠栗町の採用試験で「岐阜県教育委員会作成」と偽造された中学校教諭の免許状の写しを提出した罪に問われています。
25日の被告人質問で近藤被告は。
（弁護士）『（教員）免許を取り直すことがなかったのは、どうしてですか』
（近藤被告）『過去の事件があるので、教員免許を取っても採用されない』
（裁判長）『犯罪を犯してまで、学校で働きたいと思うのはなぜですか』
（近藤被告）『楽しいからです 楽しかったからです』
検察側は「子どもに関わる仕事がしたいという自身の欲望を優先した、あまりに身勝手な犯行」などとして、近藤被告に対し懲役4年6か月を求刑しました。
一方、弁護側は寛大な判決を求めています。
判決は3月23日に言い渡されます。