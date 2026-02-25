アジア株 総じて上昇、豪州株は反発 アジア株 総じて上昇、豪州株は反発

東京時間17:35現在

香港ハンセン指数 26765.72（+175.40 +0.66%）

中国上海総合指数 4147.23（+29.82 +0.72%）

台湾加権指数 35413.07（+712.25 +2.05%）

韓国総合株価指数 6083.86（+114.22 +1.91%）

豪ＡＳＸ２００指数 9128.29（+105.97 +1.17%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82246.63（+20.71 +0.03%）



２５日のアジア太株は総じて上昇。前日の米国株の上昇を背景にアジア株も買い優勢で推移した。ナスダックが１％超の上昇、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が１．４％超の上昇となり、半導体関連株やハイテク株には支援材料となった。上海株は続伸。素材株などの上昇が目立った。豪州株は反発。ハイテク株、生活必需品や素材などを中心に買いが広がった。



上海総合指数は続伸。レアアース生産の中国北方稀土（集団）高科技、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、酒造会社の貴州茅臺酒、鉄鋼製品メーカーの内蒙古包鋼鋼聯、電池・コバルト材料メーカー浙江華友鈷業、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、セメントメーカーの安徽海螺水泥（コンチセメント）が買われた。



香港ハンセン指数は反発。世界的金融グループのＨＳＢＣホールディングス、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、食品メーカーの康師傅控股（ティンイー）、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が買われる一方で、再生エネルギー製品メーカーの信義光能（シンイー・ソーラー）、食品加工サービスの万洲国際（ＷＨグループ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は反発。ソフトウエア会社のワイズテック・グローバル、会計システム会社のゼロ、小売会社のウールワース・グループ、ワインメーカーのトレジャリー・ワイン・エステート、鉱物探査会社のペルセウス・マイニング、鉱山会社のアイルカ・リソーシズ、ウラン探鉱・開発会社のディープ・イエローが買われた。

