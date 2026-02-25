ロンドン序盤、ドルは買い戻される ユーロドル１．１７９０付近＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル相場は買い戻されている。ユーロドルはロンドン朝方にかけて1.1808レベルまで上昇したが、足元では1.1790付近へと反落している。ポンドドルも1.3534レベルまで高値を伸ばしたあと、足元では1.3510台と上昇一服。ドル円は円売り圧力も加わり、高値を156.58レベルに更新してきている。米10年債利回りは4.05％台に上昇。



USD/JPY 156.56 EUR/USD 1.1790 GBP/USD 1.3517

