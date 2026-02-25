ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５５Ｂｐに縮小 ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５５Ｂｐに縮小

リンクをコピーする みんなの感想は？

ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５５Ｂｐに縮小

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）

ドイツ 2.718

フランス 3.271（+55）

イタリア 3.318（+60）

スペイン 3.123（+41）

オランダ 2.79（+7）

ギリシャ 3.322（+60）

ポルトガル 3.06（+34）

ベルギー 3.21（+49）

オーストリア 3.008（+29）

アイルランド 2.982（+26）

フィンランド 2.965（+25）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

外部サイト