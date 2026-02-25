ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５５Ｂｐに縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ　　　　2.718
フランス　　　3.271（+55）
イタリア　　　3.318（+60）
スペイン　　　3.123（+41）
オランダ　　　2.79（+7）
ギリシャ　　　3.322（+60）
ポルトガル　　　3.06（+34）
ベルギー　　　3.21（+49）
オーストリア　3.008（+29）
アイルランド　2.982（+26）
フィンランド　2.965（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）