ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５５Ｂｐに縮小
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%）
ドイツ 2.718
フランス 3.271（+55）
イタリア 3.318（+60）
スペイン 3.123（+41）
オランダ 2.79（+7）
ギリシャ 3.322（+60）
ポルトガル 3.06（+34）
ベルギー 3.21（+49）
オーストリア 3.008（+29）
アイルランド 2.982（+26）
フィンランド 2.965（+25）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
