（スタジオ解説）

（徳増 ないる キャスター）

24日に判明した高市首相が衆院選で当選した自民党議員全員にカタログギフトを配布していたことについて、25日の国会答弁では1人当たり3万円、計約950万円相当に上ることが明らかになりました。首相は政党支部から議員個人への寄付は問題ない。税金が原資の政党交付金は使っていないと…法令上問題がないことを強調していますが、2025年には石破前首相が新人議員15人との会食の後に10万円相当の商品券をお土産として配っていたことに批判の声が相次いだばかりでした。青山さん…この…首相が当選した人にお祝いを贈るということは問題がないのか、それとも慣例としてあるものなのか…どうなんでしょうか？





（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）慣例としての部分に関しては、大体これまでは初当選した議員の人と、石破さんもそうだったんですけれども、首相との懇談の場みたいなものが設定されていたんですね。そこにお土産として商品券の場合もあるし…例えば、お仕立て券みたいなもの、そういったものをプレゼントするというのは、実際あったようなんです。ただ今回は、高市さんに関しては、あまり懇談というのを他の議員ともやらないんですよね。なので、そういったものをやらないので…ということで、今回このカタログギフトというやり方で、当選した人、しかも全員に配るというですね、これは、これまでにないやり方なんですよ。確かに。法的なものに関しては、政党支部から配っているという…ちょっと分かりにくいと思うんですけども、個人から個人に配っちゃうと、これ法律違反になるんです。ただ、政党支部奈良県第二選挙区支部というのは、これは政党支部ですから、これが政治活動にお金を出すのは問題がないということなんですね。あとは道義的にこれがやはり物価高で苦しんでいる中で、いわゆる儀礼的なものとして、その贈り物として適切かどうかというのは道義的な問題ということになると思います。（津川 祥吾 アンカー）議員個人への寄付は政治活動なんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）議員個人への寄付は問題になるということですね。（津川 祥吾 アンカー）政党支部から議員個人への寄付は問題ないという話で…今、政治活動であればという話をされたと思うんですが…寄付は…これ政治活動なんですかね？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）いやこれはですね、今回は“ねぎらい”ということなので、“ねぎらい”は政治活動ではないということなんですよね。（津川 祥吾 アンカー）政党支部は…“ねぎらい”できましたっけ？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）政党支部から…政治家に…要は寄付行為というか、そうやってお金を渡すこと自体は問題がないということなんです。（津川 祥吾 アンカー）なるほど…、あとは…高市さんの支部で…収支報告書にちゃんと書いてください…。（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）それができれば、要は、お金の移動としては法的な問題はないということですね。（津川 祥吾 アンカー）ちょっとこの話は、今後また追及されるのかもしれませんが…。ちょっと議論の中身の話に入らせていただきたいんですが…。消費税を下げるか、どうするかというということで、国民会議をやると…。国民会議という話が最初に出てきた時にですね、国会議員だけじゃなくて、いわゆる学識経験者とか、そういった方々も入って議論するのかな？って、最初思っていたんですが…どうもそうではない形なんですが、これ国民会議なんですか？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これね、学識経験者もちょっとそういう入れるという話もあるんですよ。ただね、まだこれ、構成がまだはっきり分からないんですよね。あと、政党も…今、例えば先ほど…国会の審議もあったように、参政党はもう誘われていない。一方で中道とか国民民主党、そして(チーム)みらいは誘われているという状況で、そこに差をつけているということ自体も、国民会議の名にふさわしいかどうかというのは議論になると思います。（津川 祥吾 アンカー）これは当然の話だと思うんですが、「国会でやればいいじゃないか」というところに対してはどのように？（コメンテーター 政治ジャーナリスト 青山 和弘 氏）これね…そもそも少数与党だった時、選挙する前ですね。まだ自民党と維新が衆議院で過半数をもっていない時に…野党との話をまとめていかないと、国会で議論しても法案が通らない…というところからスタートしてるんですね。だから、今回3分の2の議席を取っちゃった。この段階でやる理由というのは…確かにかなり希薄になってると思うんですよ。なので、何か言い訳のために使うんじゃないか…つまり野党を巻き込んで野党にも共同責任を負わせたり、できない時の言い訳に使うんじゃないかというような疑念が出てくるというのは当然なんですね。一方、きょうは玉木さんも質問しましたけれども、前提として…「じゃあこれに答えてください」という質問に対して、正面から高市さんは答えなかったので…これ…自民党、高市政権は、あすにでも、あさってにでも(国民会議を)開きたいと言ってるんですが、まだまだ、どういう“座組”で立ち上がるのかというのは不透明な状況だと思います。