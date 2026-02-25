高市総理サイドから「ささやかな品」として自民党所属の衆議院議員315人に配られたカタログギフトの値段は1冊3万円あまり。「御祝 高市早苗」と書かれた「のし」がかけられています。高市総理は、きょう国会で「法令上、問題ない」と説明しました。

きょうから参議院でも始まった、高市総理の施政方針演説に対する各党の代表質問。野党が最初に質問したのは、高市総理の「カタログ問題」です。

立憲民主党 田名部匡代 幹事長

「高市総理は衆議院選後に自民党衆議院議員の全員にカタログギフトを寄付されたと報じられ、昨日、ご自身のSNSでも事実関係についてはお認めです。自民党衆議院議員全員、総額いくらになりますか」

高市総理

「品物は本体価格、プラスシステム料、プラス送料に消費税をかけまして1人分約3万円で、合計315人分になります」

これはJNNが入手した高市総理側から衆院選で当選した自民党議員に配布されたカタログギフト。のしには「御祝 高市早苗」と記載されています。

カタログギフトでは▼アクセサリーや、有名ブランドの食器の他、▼ふぐやステーキ肉、▼ホテル宿泊券などから商品を選ぶことができ、高市総理はきょう、「1人分、約3万円」だったと明かしました。

政治資金規正法では、個人から政治家に対する金銭などの寄付は原則禁止されていますが、ギフトを贈った理由について高市総理は…

高市総理

「大変厳しい選挙を経て当選したことへのねぎらいの気持ちも込め、今後の議員としての活動に役立てていただきたいと」

高市総理はカタログギフトは、自身が支部長を務める選挙区支部の政治資金からの支出であり、「法令上も問題はないと認識している」と説明しました。

ただ、去年3月には、当時の石破総理が当選1回の衆議院議員側に10万円分相当の商品券を配っていたことが問題となり、謝罪する事態となっています。

今回の問題に自民党議員は…

自民党 青山繁晴 環境副大臣

「受け取りません」

自民党 武藤容治 前経産大臣

「（石破前総理の）前回のこともあるから、あんまりこういうことはしない方がいいよねというのはあるよね」

自民党 神田潤一 衆院議員

「適正に処理しているという発表ですからね。（Q.あまり問題はない？）私は特に問題ないと思います」

自民党 渡嘉敷奈緒美 衆院議員

「別にそんなに問題あるとは思っていません。物ですからお金とは違う」

発言を控える議員も多く見られる中、ある閣僚経験者は…

閣僚経験者

「あまりに軽率だ。この政権の弱点は高市さんに対してものを言える人がいないことだな」

一方、野党は攻勢を強める構えです。

中道改革連合 小川淳也 代表

「これだけ政治不信が強く、国民生活がひっ迫する折、総額1000万円ともいわれるギフトを党内にばらまくこと自体の倫理観、金銭感覚、古い自民党の体質。こうしたものを看過するわけにはいかない」

国民民主党 玉木雄一郎 代表

「政治資金ですから。非課税の恩恵を受けているお金ですよね。非課税の恩恵を受けて、政治活動を推進せよというお金（政治資金）が、当選者に対してカタログギフトとしていくことに対して国民がどう思うのか」

高市総理のカタログギフトの贈呈。街の人はどう見ているのでしょうか。

70代

「問題がありだと思います。石破さんの時にも色々批判がありましたよね、あの時も『えっ？』って気持ちになりましたけど。そういうこともあった上で、高市さんの今の行動に不信感を抱いています」

20代

「自民党は以前、裏金問題あったと思うんですけど、それを彷彿とさせるじゃないですけど、ちょっと思い出してしまうところはあります」

50代

「お祝いにしては、ちょっと高いのかなと思いますね」

今回の問題を受け、高市総理に近い議員は…

高市総理に近い自民党議員

「今は支持率も調子良いけど、どこかで足をすくわれないか、そこが一番心配だ」

自民党議員の中には「問題はない」としてギフトを受け取る議員がいる一方、返却すると話す議員も出てきています。

“新年度予算の年度内成立にも影響が出てくる”と懸念する声も上がっていて、高市総理の説明責任が問われる事態となっています。