元WBA世界ライトフライ級王者の渡嘉敷勝男氏（65）が、元WBA世界スーパーフライ級王者・飯田覚士氏（56）のYouTube「飯田覚士ボクシング塾ボックスファイ」に出演。5月2日に対戦予定の井上尚弥（大橋）VS中谷潤人（M.T）戦を自身の仮説を元に大胆予想した。

渡嘉敷氏は普通に考えれば、階級を上げながら無敗の世界王者クラスに連戦連勝してきた「井上選手が勝つ」と明言した。

ただ、長年ボクシングを見てきた渡嘉敷氏はある仮説を立てた。

井上の疲れとストレス、そしてプレッシャーだ。

世界スーパーバンタム級4団体統一王者として昨年は3カ月おきに4試合をこなした。しかも9月のアフマダリエフ戦、12月のピカソ戦は判定までいった。

渡嘉敷氏は「相当疲れたまってるよ。その上にKOを期待されるストレス。2試合続けて判定だったから“次は倒さなきゃ”っていうプレッシャー。それが重なってベストコンディションじゃなかった場合…」と、最悪のシナリオを想定した。

一方、「中谷選手は上り調子。スーパーバンタム転級初戦は大苦戦したけど、それもプラスになってる。私が長年ボクシングを見てきた経験上、階級上げて2回目の試合はうまくいくことが多い」と指摘した。

渡嘉敷氏は「普通に予想すれば井上選手の勝利。環境や体調を（マイナスで）考慮すると五分五分かなと思う」と説明した。