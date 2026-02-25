1984年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、最高裁は再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。

この事件は、1984年に滋賀県日野町で酒店経営の女性（69）が殺害され金庫が奪われたもので、常連客だった阪原弘さんが強盗殺人の疑いで逮捕、起訴されました。

阪原さんは裁判で無実を訴えましたが、無期懲役が確定し、服役中の2011年に75歳で病死しています。

家族らによる再審請求に対して、大阪高裁は2023年、当時の捜査の様子を撮影した写真のネガフィルムなどを「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と判断し、大津地裁に続いて再審の開始を認めました。

検察側がこれを不服として特別抗告していましたが、最高裁はきのう付で「2審の判断に誤りがあるとは認められない」として特別抗告を退け、再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。

再審開始決定の知らせを受けた阪原さんの長男・弘次さんは…

阪原弘さんの長男・弘次さん

「私の父は心半ばにして無念のうちに亡くなってしまいましたが、こんな不幸なことは二度と起こしてはいけない」

死刑や無期懲役が確定した事件で、本人の死亡後に再審開始が認められたのは戦後初めてです。