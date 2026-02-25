「ハンマーで殴られ、金庫を」高齢夫婦宅に3人組“緊縛強盗”　夫を縛って殴打　現在も逃走中　千葉・野田市…君津市の事件との関連は

25日未明、高齢の夫婦が住む住宅に3人組が押し入り、80代の夫を殴ったうえ金庫を奪う強盗事件が発生。

25日午前2時過ぎ、千葉・野田市の80代の夫婦が住む住宅から「ハンマーで殴られ金庫を取られた」と通報がありました。

住宅に押し入ったのは3人組で、夫を縛ったうえ頭部をバールのようなもので複数回殴り、金庫を奪って逃走。

夫は額を切り軽傷。

妻にけがはないということです。

現場周辺に住む人は、被害者と犯人と思われる人物の声を聞いたと話しています。

近隣住民：

（Q.どんな声が？）おじいちゃんが「やめて」って声で、強盗犯が「黙ってろ」って声が聞こえた。

警察によりますと、3人はいずれも黒ずくめの服装で、口元にタオルのようなものを巻いていました。

このうち1人は、身長180cmほどの男だったということです。

その後の取材で、この住宅は過去にも侵入窃盗の被害に遭っていたことが分かりました。

近隣住民：

多分10年たってないと思うが、（被害者宅は）1回泥棒に入られた。お金が取られたのか分からないが、そのときも金庫が（取られたと聞いた）。

千葉県では2月2日、君津市の住宅に3人組の男が押し入り、70代の男性を縛ったうえ現金200万円などが入った金庫を奪って逃走する事件も発生。

この住宅も過去に侵入窃盗の被害に遭っていたということで、警察が関連を調べています。