竹内涼真が真顔ツッコミ！“癒し枠”大河俳優の真剣シーンでのお茶目発言に「可愛いw」「いいキャラクター」＜再会＞

竹内涼真主演のヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』第7話が、2月24日（火）に放送された。

殺人事件をメインに描きシリアスな展開が続く本作だが、第7話では、NHK大河ドラマなどで活躍している俳優の上川周作が演じる刑事・永井道哉が“ある発言”をし、同僚である主人公・飛奈淳一（竹内涼真）がツッコミを入れる一幕が。

束の間の癒しシーンに、SNS上の視聴者は「可愛いw」「永井くんいいキャラクター」と盛り上がっていた。

【映像】飛奈淳一（竹内涼真）、真剣トーンのツッコミ

◆「南良さん、初めて…」

23年前、強盗事件の犯人に撃たれ殉職した清原圭介（瀬戸康史）の父・和雄（弓削智久）の遺体を発見した淳一・岩本万季子（井上真央）・圭介・佐久間直人（渡辺大知）ら4人は、和雄の拳銃をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密として共有していた。

そこから23年が経ち、この埋めたはずの和雄の拳銃で直人の兄が射殺される事件が発生。刑事になった淳一は神奈川県警捜査一課の変わり者・南良理香子（江口のりこ）とバディを組み、この事件の捜査に当たることになるなか、直人がこの事件の犯人として名乗り出た。

淳一は相手が同級生のため、取り調べからは外されることに。そこで淳一は、南良による直人の取り調べが終わると、その場に立ち会っていた同僚の刑事・永井に「どうだった？ 直人の取り調べ」と尋ねる。

永井が「佐久間直人の供述は変わりません。自分が殺害して、拳銃は川に捨てたって」と答えると、淳一は「ほかには？」とさらに質問。

すると永井は、「よく意味がわからなかったのですが、南良さんが佐久間直人に言いました。『得意ですよね。人の秘密を守るの』って。南良さんは、佐久間直人が岩本万季子を庇ってる線をつついてました」と明かした。

これを聞いた淳一は「ほかには？」とさらに情報を引き出そうとするも、永井は「いや、もうないです」と答える。

それでも淳一が「ほかには？ どんな些細なことでもいい」と粘ると、永井は「南良さん、初めて僕の名前を間違えずに呼んでくれました」と嬉しそうに報告。

些細なことでもいいとは言ったものの、事件とはまったく関係のない永井のこの情報に、淳一は真剣な表情のまま「それはいらない」とツッコミを入れていた。

淳一と永井のコミカルなやり取りに、SNS上では「淳一の永井くんへの態度w」「それはいらないw」「本当にいらない情報が出されることってあるんだw」と笑いを誘われる視聴者が続出していた。