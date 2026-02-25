　ベガルタ仙台は24日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節・湘南ベルマーレ戦に、MF松井蓮之(25)の姉で俳優の松井愛莉さん(29)が来場すると発表した。

　3月7日にユアテックスタジアム仙台で行われる同試合は、ゴールドパートナーの株式会社ダイオーによる「いもくり佐太郎マッチデー」として開催。松井さんは花束贈呈や始球式に参加する予定となっている。

　仙台は公式X(@vega_official_)で「みなさまのご来場を心よりお待ちいたしております」と告知。ファンから「つ、ついに…」「これは大ニュース!」「お姉様がいらっしゃる!!!」「大物女優が満を持してユアスタへ」「姉弟共演熱すぎる」「これはめっちゃ楽しみだ」などの声が上がっている。

　また、松井さん側(@airi_staff)はクラブの投稿を引用リポストし、「参加させていただきます よろしくお願いいたします」と挨拶した。