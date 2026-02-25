【3/7 J2J3 湘南戦】

いもくり佐太郎マッチデーを記念して俳優 松井愛莉(@airi1226_official)さんが来場、始球式・花束贈呈にご参加いただきます。

みなさまのご来場を心よりお待ちいたしております#VEGALTA #05湘南 #ベガルタクラブパートナーhttps://t.co/zSqanrfiTa