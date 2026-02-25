「大物女優が満を持して…」「これは大ニュース」仙台MFの姉がホーム戦に来場へ
ベガルタ仙台は24日、J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節・湘南ベルマーレ戦に、MF松井蓮之(25)の姉で俳優の松井愛莉さん(29)が来場すると発表した。
3月7日にユアテックスタジアム仙台で行われる同試合は、ゴールドパートナーの株式会社ダイオーによる「いもくり佐太郎マッチデー」として開催。松井さんは花束贈呈や始球式に参加する予定となっている。
仙台は公式X(@vega_official_)で「みなさまのご来場を心よりお待ちいたしております」と告知。ファンから「つ、ついに…」「これは大ニュース!」「お姉様がいらっしゃる!!!」「大物女優が満を持してユアスタへ」「姉弟共演熱すぎる」「これはめっちゃ楽しみだ」などの声が上がっている。
また、松井さん側(@airi_staff)はクラブの投稿を引用リポストし、「参加させていただきます よろしくお願いいたします」と挨拶した。
【3/7 J2J3 湘南戦】— ベガルタ仙台【公式】 (@vega_official_) February 24, 2026
いもくり佐太郎マッチデーを記念して俳優 松井愛莉(@airi1226_official)さんが来場、始球式・花束贈呈にご参加いただきます。
みなさまのご来場を心よりお待ちいたしております#VEGALTA #05湘南 #ベガルタクラブパートナーhttps://t.co/zSqanrfiTa