Nextorage株式会社は、VPG1600とVPG400の両規格に世界で初めて対応したCFexpress Type Bメモリーカード「NX-B2PRO+シリーズ」を2月26日（木）に発売する。市場想定価格は660GBが14万9,880円、1,330GBが29万880円。

CFexpress 4.0インターフェースとpSLC NANDフラッシュを採用し、読み出し速度最大3,700MB/秒、書き込み速度最大3,600MB/秒を実現したモデル。既存フラッグシップモデル「NX-B2PROシリーズ」の高速転送性能を継承しつつ、次世代規格への対応を果たした。2025年11月に開発発表を行っていた。

VPG1600は、CompactFlash Associationが2025年2月に策定したVideo Performance Guarantee Profile 5.0で規定される規格で、最低継続書き込み速度1,600MB/秒を保証する。今後登場が見込まれる超高ビットレート動画の安定撮影を支援するもので、同時にVPG400（Profile 4.0）にも対応させることで現行機器との互換性も維持している。

容量は660GBと1,330GBを展開。8K動画やRAW動画など大容量データを扱うプロフェッショナルやハイアマチュアのニーズを想定した構成で、カード交換の頻度を減らし撮影現場での作業効率向上に貢献するとしている。同社のCFexpress 4.0対応USB 40Gbpsカードリーダー「NX-SB1PRO」と組み合わせることで、より高速なワークフローが実現できるという。

容量：660GB、1,330GB フォームファクタ：CFexpress Type B インターフェース：PCIe 4.0×2、NVMe 1.4 NANDフラッシュメモリ：pSLC 最大読み出し速度：3,700MB/秒 最大書き込み速度：3,600MB/秒 最低維持書き込み速度：3,400MB/秒（660GB）、3,200MB/秒（1,330GB） VPG：1600、400 動作温度範囲：-12～72℃ 保存温度範囲：-40～85℃ 保証期間：購入日から5年間