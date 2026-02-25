あす2月26日（木）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「THE突破ファイル」は、「人体ミステリー&すぐやる課！日常に忍び寄る魔の手に気付けSP」。

■健康なはずの女性を襲った胸の痛み その原因は意外なところに

突如襲い掛かる病や異変の謎に迫る「人体ミステリー」。最初に運ばれてきたのは、会社で急に倒れてしまったという女性。激しい胸の痛みを訴え、体には大量の冷や汗、呼吸も浅く危険な状態。

高橋ユウ演じる高橋医師は心筋梗塞を疑うが、女性は健康診断や人間ドックでオールAだという。病院での検査でも特に異常は発見できず、原因が分からない。健康だったはずの女性、胸の痛みの原因は冬によく見る「あれ」だった⁉

■新婦を襲う体の異変 身近に潜む体調不良の原因を解き明かせ

次の患者は結婚式中に階段で足を滑らせ転落してしまった新婦。転落する前から棚にぶつかったり、コップの水をこぼしてしまうなど、体に謎の異変が起きていた。

早速、高橋医師とオカリナ（おかずクラブ）演じる看護師が新婦の体調不良の原因を探る。結婚式に向けてダイエットしていたという新婦。過度な食事制限による栄養不足を疑うが、食事を抜いたりはしていないという。長時間同じ髪の結び方をしていると頭痛やめまいが起きる「ポニーテール症候群」の可能性を考え、髪を下ろして一度様子を見ることに。

次の日、症状が収まり退院した新婦だったが帰り道に事件が。まっすぐに歩くことができず、歩道を飛び出し車の目の前へ。あやうく衝突してしまうところだった。新婦に次々襲いかかる体の異変、原因は一体何だったのか⁉

ポニーテールやツインテールをすることも多いと話す、超ときめき♡宣伝部の坂井仁香と菅田愛貴は再現ドラマでも登場した「ポニーテール症候群」が気になったとコメント。萩原利久も鋭い回答連発でMC内村光良も思わず「クイズ番組みたい」と感心。果たしてこの難問、突破したのは誰だ⁉

■気づいたら大量増殖⁉ 森の困り者カワウから自然を守れ

「突破市役所 なんでもスグやる課」、今回のトラブルはカワウ被害。カラスよりも大きく食欲旺盛な鳥で、騒音やフンでの被害が多く報告されている。

これまでも鳥への対処を行ってきたすぐやる課。以前と同様に音で追い払うことを提案してみるが、学習能力の高いカワウはすぐに慣れて効果が出ないという。尾形貴弘（パンサー）演じるすぐやる課の助っ人尾形はリアルなかかしを作ってカワウを撃退しようと試すが、これも解決には至らず。一度カワウが群れとなって巣を作ると、大量のフンで草木が枯れ、すぐには元に戻らない。

最悪の事態になる前にカワウたちを追い払う方法を考えるしかない野田クリスタル（マヂカルラブリー）演じる課長野田と、なえなの演じる職員なえ――。一筋縄ではいかない難敵・カワウ、一発で撃退した「ある方法」とは⁉

日常生活に潜むピンチを、超ときめき♡宣伝部の坂井・菅田、萩原、初登場の羽鳥慎一は突破できるのか？