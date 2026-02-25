　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　56(　　　56)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 168(　　 137)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　20(　　　20)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3589(　　3589)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　96(　　　96)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1526(　　 918)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　68(　　　44)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 239(　　 211)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 81937(　 34879)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 179(　　 123)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　13(　　　 9)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1068(　　 632)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　80(　　　34)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 49020(　 22784)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 168(　　　78)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　49(　　　37)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4831(　　4831)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　39(　　　39)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　 3(　　　 3)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 590(　　 590)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　17(　　　17)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 25369(　 25369)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　19(　　　19)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　21(　　　21)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース