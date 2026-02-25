主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月25日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 3月限 56( 56)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 168( 137)
TOPIX先物 3月限 20( 20)
日経225ミニ 3月限 3589( 3589)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 96( 96)
6月限 1( 1)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1526( 918)
6月限 68( 44)
TOPIX先物 3月限 239( 211)
日経225ミニ 3月限 81937( 34879)
4月限 179( 123)
5月限 13( 9)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1068( 632)
6月限 80( 34)
日経225ミニ 3月限 49020( 22784)
4月限 168( 78)
5月限 49( 37)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 4831( 4831)
4月限 39( 39)
5月限 3( 3)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 590( 590)
6月限 17( 17)
日経225ミニ 3月限 25369( 25369)
4月限 19( 19)
5月限 21( 21)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
