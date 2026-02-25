主要国内証券 先物取引高情報まとめ（2月25日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 3345( 1885)
6月限 20( 0)
TOPIX先物 3月限 4924( 1589)
日経225ミニ 3月限 3967( 3707)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 938( 855)
TOPIX先物 3月限 7914( 1537)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 832( 512)
TOPIX先物 3月限 3082( 278)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4947( 2257)
6月限 1200( 0)
TOPIX先物 3月限 7054( 1635)
日経225ミニ 3月限 4676( 4636)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 575( 350)
6月限 200( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1982( 1266)
6月限 82( 68)
TOPIX先物 3月限 1058( 926)
6月限 1( 1)
日経225ミニ 3月限 93815( 43943)
4月限 376( 152)
5月限 37( 11)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1103( 819)
6月限 43( 29)
日経225ミニ 3月限 54924( 24556)
4月限 257( 129)
5月限 59( 21)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 6月限 5( 5)
日経225ミニ 3月限 5760( 5760)
4月限 59( 59)
5月限 17( 17)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 605( 605)
6月限 40( 40)
日経225ミニ 3月限 28782( 28782)
4月限 45( 45)
5月限 35( 35)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
