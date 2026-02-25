　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月25日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　3345(　　1885)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　4924(　　1589)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　3967(　　3707)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 938(　　 855)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7914(　　1537)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 832(　　 512)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3082(　　 278)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4947(　　2257)
　　　　　 　 　 6月限　　　　1200(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7054(　　1635)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　4676(　　4636)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 575(　　 350)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 200(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1982(　　1266)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　82(　　　68)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1058(　　 926)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 93815(　 43943)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 376(　　 152)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　37(　　　11)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1103(　　 819)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　43(　　　29)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 54924(　 24556)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 257(　　 129)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　59(　　　21)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 6月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　 3月限　　　　5760(　　5760)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　59(　　　59)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　17(　　　17)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 605(　　 605)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　40(　　　40)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 28782(　 28782)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　45(　　　45)
　　　　　 　 　 5月限　　　　　35(　　　35)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

