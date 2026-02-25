「日経225オプション」3月限プット手口情報（25日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、25日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年3月限・SQ 3月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
岩井コスモ証券 3( 3)
◯5万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯5万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 11( 11)
楽天証券 2( 2)
◯5万8125円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 43( 43)
ABNクリアリン証券 41( 41)
◯5万8625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
