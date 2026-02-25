

日経平均株価

始値 57695.40

高値 58875.17

安値 57656.50

大引け 58583.12(前日比 +1262.03 、 +2.20％ )



売買高 27億7074万株 (東証プライム概算)

売買代金 8兆8873億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は続急伸、史上最高値更新し5万8000円突破

２．前日の米株高を背景にリスク選好、一時1500円超の上昇

３．SOX指数最高値受け、半導体製造装置関連株など買われる

４．エヌビディア決算前でも買い手控えられず、物色意欲旺盛

５．個別株は強弱入り交じるも、売買代金は8.8兆円と高水準



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前日比370ドル高と反発した。セールスフォース やＩＢＭ などソフトウェア関連株の一角に見直し買いが入った。



東京市場では、終始リスク選好の地合いで、後場に入ると上げ足を加速。終値で初めて5万8000円台に乗せ史上最高値を大幅更新した。



25日の東京市場は、主力株を中心に高水準の買いが流入した。前日の米国株市場ではハイテク株を中心に買われNYダウ、ナスダック総合株価指数ともに反発。米エヌビディア の決算発表を控え、この結果を見極めたいという思惑はあるものの、フィラデルフィア半導体株指数(SOX指数)が史上最高値に買われており、これが東京市場でも好感された。また、足もと外国為替市場でドル高・円安水準で推移していることも輸出セクターを中心に追い風となった形だ。日経平均は一時1500円を超える上昇で5万8000円台後半まで上値を伸ばす場面があった。売買代金は8兆8000億円台まで膨らみ、前日の水準を上回る活況商いだった。ただ、個別では値上がり銘柄数がプライム市場全体の55％にとどまるなど強弱観が対立した。



個別では、フジクラ<5803>が大商いで値を飛ばしたほか、古河電気工業<5801>も物色人気。アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、東京エレクトロン<8035>など半導体製造装置関連が買いを集め、日東紡績<3110>が活況高を演じた。ＪＸ金属<5016>が商いを伴い大きく上値を伸ばし、三井金属<5706>にも投資資金が流入した。キーエンス<6861>も上昇。第一稀元素化学工業<4082>はストップ高、東洋エンジニアリング<6330>も値幅制限上限まで買われた。旭ダイヤモンド工業<6140>の上げも目立つ。セイコーグループ<8050>も大きく水準を切り上げた。



半面、断トツの売買代金をこなしたキオクシアホールディングス<285A>が軟調、三菱重工業<7011>、ＩＨＩ<7013>も下値を探る展開。イビデン<4062>が安く、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>、三井住友フィナンシャルグループ<8316>などメガバンクも下落。日本製鉄<5401>も冴えない。養命酒製造<2540>、太陽ホールディングス<4626>が急落、筑波銀行<8338>、レノバ<9519>、メック<4971>なども安い。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はアドテスト <6857>、東エレク <8035>、ファストリ <9983>、フジクラ <5803>、ファナック <6954>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約873円。うち533円はアドテスト1銘柄によるもの。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、イビデン <4062>、ニトリＨＤ <9843>、しずおかＦＧ <5831>、イオン <8267>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約76円。うち47円はＳＢＧ1銘柄によるもの。



東証33業種のうち上昇は22業種。上昇率の上位5業種は(1)非鉄金属、(2)電気機器、(3)不動産業、(4)ゴム製品、(5)その他金融業。一方、下落率の上位5業種は(1)鉄鋼、(2)銀行業、(3)鉱業、(4)石油・石炭、(5)電気・ガス。



■個別材料株



△海帆 <3133> [東証Ｇ]

太陽光発電施設42カ所の取得を決議。

△野村総研 <4307> [東証Ｐ]

米アンソロピックのＡＩ導入支援サービス整備を材料視。

△ドリムアーツ <4811> [東証Ｇ]

「Ｓｈｏｐらん」をモスフード全国1300店舗が4月から導入。

△ケイファーマ <4896> [東証Ｇ]

ニコン <7731> 子会社とiPS細胞関連の治験で連携へ。

△ケミプロ <4960> [東証Ｓ]

東証が信用取引に関する臨時措置を解除。

△住友鉱 <5713> [東証Ｐ]

米イラン核協議を控え思惑買い。

△アルバック <6728> [東証Ｐ]

「AI半導体需要拡大で超硬ドリル増産」との報道。

△東洋エンジ <6330> [東証Ｐ]

中国の新たな禁輸措置受けてレアアース関連に関心再燃。

△アスタリスク <6522> [東証Ｇ]

ＲＦＩＤリーダーがワールド <3612> に採用。

△スクリン <7735> [東証Ｐ]

野村證券が目標株価を引き上げ。



▼養命酒 <2540> [東証Ｐ]

レノによるTOB価格にサヤ寄せの動き。

▼日本製鉄 <5401> [東証Ｐ]

海外向けCB発行決定で6000億円調達。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)稀元素 <4082>、(2)旭ダイヤ <6140>、(3)東洋エンジ <6330>、(4)ヨコオ <6800>、(5)ＪＸ金属 <5016>、(6)セイコーＧ <8050>、(7)日鉄鉱 <1515>、(8)ユニオンツル <6278>、(9)武蔵精密 <7220>、(10)松田産業 <7456>。

値下がり率上位10傑は(1)養命酒 <2540>、(2)太陽ＨＤ <4626>、(3)筑波銀 <8338>、(4)レノバ <9519>、(5)メック <4971>、(6)日本製鉄 <5401>、(7)三井海洋 <6269>、(8)Ｌドリンク <2585>、(9)りそなＨＤ <8308>、(10)楽天銀 <5838>。



【大引け】



日経平均は前日比1262.03円(2.20％)高の5万8583.12円。ＴＯＰＩＸは前日比27.18(0.71％)高の3843.16。出来高は概算で27億7074万株。東証プライムの値上がり銘柄数は876、値下がり銘柄数は660となった。東証グロース250指数は735.47ポイント(6.53ポイント高)。



［2026年2月25日］





株探ニュース

