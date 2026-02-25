【笠原然朗の舌先三寸】昨年12月24日、90歳で亡くなった浪曲師・伊丹秀敏の追悼公演がこのほど東京・浅草の木馬亭で行われた。

公演は題して「曲師 伊丹秀敏 浪曲師 浜乃一舟追悼公演〜浪曲人生一路（ひとつみち）」。会場は、ほぼ満員の観客で埋まり、数々の偉業を成し遂げた師を悼んだ。

演目で東家一太郎が妻で曲師の東家美（みつ）と創作浪曲「伊丹秀敏ものがたり」をたっぷり。

三味線の音色に乗せて「古くは剣豪・宮本武蔵、新免二刀の使い分け、野球の神様・ベーブルース、いま翔平大谷さん打って投げての二刀流」と歌い始め、「浪曲では弾いて唸っての二刀流（中略）あなたの手をとって夢の中へと連れていく」そのひとこそ「伊丹秀敏」。場内割れんばかりの拍手だ。

この「二刀流」は伊丹師の本質を現す言葉だ。浪曲は三味線で伴奏を付ける「浪曲曲師」（「相三味線」ともいう）と高座で歌い（浪曲ではなぜか「唸る」という）、演じる浪曲師の2人一組で演じる芸だ。

伊丹師は浪曲曲師として歴代の名人の伴奏を務める一方、1989年（平元）から浪曲師・浜乃一舟として本格的に活動を始めた。まさに「弾いて唸る」の二刀流、浪曲の申し子のようなスーパースターだった。

木馬亭では毎月1〜7日まで浪曲の定席がある。私も数年前からほぼ月1回のペースで通っている。幸いなことに伊丹師が唸っているのも弾いているのも観た。「この人。本当に浪曲が好きなんだろうな」と思った。高座に上がるのが楽しくてしようがない、といった雰囲気だ。

東家一太郎いわく「バスに乗っても小さな声で浪曲を唸っていた」。そんな「浪曲愛」で「80歳を過ぎてやっと浪曲が分かってきた」と言っていたという。

終戦の年、1945年（昭20）、10歳のとき2代目天中軒雲月（のちの伊丹秀子）に入門。芸歴は実に80年。浪曲の歴史は約150年だからその半分以上を現役として過ごしたことになる。浪曲界の栄枯盛衰を知るスーパースターはスーパーマンでもあった。

浪曲曲師としての伊丹師。東家一太郎は言う。

「日本一多く、浪曲師の相三味線を務めました。日本一、ということは世界一です」。 浪曲の舞台では通常、相三味線はついたてのかげに隠れて浪曲師のように正面切って観客と向き合うことはないが、伊丹師は「三味線で浪曲師を日本一にする」と常々、言っていたという。

「清水次郎長伝」で一世を風靡（ふうび）した2代目広沢虎造時代の隆盛から比較すると衰退したの感も否めない浪曲界だが、いまあちこちに復活のきざはしが見える。伊丹師の薫陶を受けた“遺児”たちの芸があちこちで花開いている。

浪曲師と相三味線の掛け合いはライブで観てこそ、その凄みが伝わってくると思う。まずは木馬亭の浪曲定席へいらしてみてはどうですか？