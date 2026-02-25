【映画コラム・CINEMA INFINITY】「木挽町のあだ討ち」（2月27日公開）

当欄で何度か書いた。上映時間が3時間近い「国宝」の成功例が示す近年の「長尺化」を歓迎していた。今作も同じ3時間客席に座っていい物語の分厚さがありながら2時間6分。なのに、詰め込みすぎた印象がない。つまりテンポが素晴らしく良かった。

舞台は文化7年（1810）、江戸の木挽町。歌舞伎の芝居小屋「森田座」で公演された「仮名手本忠臣蔵」は無事、千秋楽を迎えた。舞台で演じられた仇討ちは直後、森田座すぐ側でも勃発。こちらはもちろん、歌舞伎ではない。

美濃遠山藩士・伊納菊之助（長尾謙杜）が父・清左衛門（山口馬木也）を殺害し、伊納家の下男から博徒になっていた作兵衛（北村一輝）を発見し、討ち取った。美男剣士による事件は「木挽町の仇討ち」として評判になった。

それから1年半後、同じ遠山藩の元藩士で菊之助の縁者を名乗る加瀬総一郎（柄本佑）が森田座を訪ねてくる。総一郎にとってこの仇討ちが腑に落ちず、事情を聴きにきたという。

主演はこの柄本。真相解明のため方々を取材し、物語を前へ進めていく。愛嬌があり謎めいてもいて、時に真相へ真っ直ぐ斬り込む。1人で3役も4役もの人格を演じ、ストーリーテラーの役割を変幻自在に果たす。

そして長尾に、森田座の舞台における最高責任者・篠田金治役で渡辺謙。他に沢口靖子や瀬戸康史、イモトアヤコら豪華キャストにあって主役級の存在感を放ったのが作兵衛役の北村。これだけ登場人物のキャラが立つのだから、見応えは保証されている。（筒崎 嘉一）