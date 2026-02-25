水曜日は広い範囲で雨が降り、西日本や東日本でまとまった雨となっていますが、木曜日は青空の戻る所が多くなるでしょう。東海から西の地域では最高気温が20℃くらいまで上がる所があり、暖かくなりそうです。

水曜日は低気圧や前線の影響で西日本や東日本でまとまった雨となり、太平洋側では100ミリ前後の雨が降った所もあります。関東の沿岸部では、木曜日の明け方にかけて雨の降る所がありそうです。

木曜日の日中は雨はやんでいきますが、湿った空気の影響で関東と東北南部の太平洋側は昼間も雲が広がりやすい見込みです。そのほかの地域は、朝から広い範囲で晴れそうです。ただ、九州は夜は再び雲が広がって、一部でにわか雨があるでしょう。

最高気温は平年より高い所が多く、東海から西は20℃以上の所もありそうです。日差しが暖かくなるでしょう。一方で、日中も雲が多い関東や東北南部の太平洋側はあまり気温が上がらず、東京は12℃、仙台や福島は7℃の予想です。冷たい風が強めに吹く所もあるので、空気が冷たく感じられそうです。

【木曜日の各地の予想最高気温】

札幌: 5℃ 釧路: 3℃

青森: 7℃ 盛岡:10℃

仙台: 7℃ 新潟:15℃

長野:16℃ 金沢:14℃

名古屋:20℃ 東京:12℃

大阪:18℃ 岡山:19℃

広島:18℃ 松江:12℃

高知:20℃ 福岡:18℃

鹿児島:22℃ 那覇:23℃

この先、天気は短い周期で変化し、金曜日は西日本や北日本に再び雨雲が広がる見込みです。土曜日も雲が広がりやすいですが、西日本や太平洋側は次第に日差しが出てきて、日曜日は晴れ間の出る所が多くなるでしょう。