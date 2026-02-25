アンジャッシュ・渡部建が２１日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。

この日のゲストは、プロ野球・横浜（ＤｅＮＡ）、中日で活躍。ＷＢＣ第１回で世界一に輝いた日本代表の捕手としてチームを支えた谷繁元信氏がゲスト出演した。

「歴代すごいキャッチャー３選」を聞かれた谷繁氏は「これはまぁ…。自分を入れます。１人、まず」と爆笑しながら「だって僕より試合数出た人いないんですから」と、３０２１試合のプロ野球の最多出場記録に胸を張った。

渡部も「あとは皆さん、谷繁さん、キャッチングは絶対に一番だって言うじゃないですか？」と納得した。谷繁氏は「僕は正直。キャッチング、たぶん上手いと思います」と笑顔。「どういうふうにやればピッチャーが投げやすいかとか。審判にどうやったら見やすくなるかとか。そういうことを常に考えながらブルペンでキャッチングしました」と話した。

また、谷繁氏は捕手最強説の話題で必ず出てくる野村克也さんに言及し「成績だけで言うと、もう間違いなく野村さんです」と話しつつ「プレーを生で見てない」ことを理由に今回は選考から外して進行した。

谷繁氏は、つづけてヤクルトスワローズで選手、監督として活躍した古田敦也氏の名を挙げ「やっぱり古田敦也…。古田敦也がいたことによって、（自身は）ベストナインを１回しか獲れなかった…。ゴールデングラブも一回しか獲れてないんですよ。ものすごい邪魔だった…」と苦笑しながら絶賛。

「（古田氏は）ずっと（試合に）出られる体の強さ。で、まず打つ、勝つ、キャッチング上手い…。で、捕ってからが早い」と解説した。さらに「野村さんの小言にも負けないメンタル」と笑わせた。

谷繁氏は「スゴい捕手３選」の最後の枠に、巨人の阿部慎之助監督を挙げ「最初ね、慎之助も守備に難があるっていうふうに言われてましたけども。いや、でも普通にキャッチングちゃんとできてましたし。打つし。入団してからずっと出続けてましたし。徐々に経験を積んで、リードもちゃんと。ちゃんとっていう言い方はちょっと失礼ですけど、できるキャッチャーになってましたし」と話していた。