各地で待望の恵みの雨…大人気の子ザル「パンチ君」も雨宿り　都心でも117日ぶりのまとまった雨　気温も急低下

本州南岸に延びる前線や低気圧の影響で、各地で2026年初の激しい雨となっています。

25日の東京都心でも午後4時までの総雨量が34mmと、2025年10月31日以来、117日ぶりにまとまった雨となりました。

午後2時ごろの東京・新宿駅前では、駅の前で雨宿りする人が多く見られました。

傘もひっくり返る冷たい北風。

雨の影響で気温も急降下し、午後2時には9.1度と24日までのポカポカから一転、真冬の寒さとなりました。

千葉・市川市の動植物園で大人気となっている子ザルのパンチ君。

25日は母親代わりのオランウータンのぬいぐるみは抱えておらず、他のサルたちと雨宿り。

また、部屋の小窓にしがみついて外の様子を見る姿などが見られました。

30年に一度の雨が降らない天気が続いていた中、各地では待ち望んだ雨となりました。

市内を流れる一級河川の安倍川で瀬切れが発生するなど、記録的な雨の少なさとなっていた静岡市も、25日は本降りの雨に。

時折、雨が強くなり傘からしずくがたれ落ちる様子も見られました。

静岡市では、午後3時40分までの12時間で53.5mmの雨を観測。

まとまった雨に街の人からは、「（雨降って）うれしいですね。（Q.どんなところが一番うれしい？）やっぱあれじゃないですか、水不足解消」「足元悪くて気持ちはね、ちょっと盛り上がらないけど。雨降って喜んでいる野菜たちもいると思う。たまにはいいんじゃないかと思います」などの声が聞かれました。

また、富士市の茶畑でも恵みの雨が降り、雨のしずくが緑の茶葉をぬらしていました。

お茶の秋山園・秋山勝英代表茶師：

いわゆるほんとに干天の慈雨。ありがたいことです。全然色が変わってきましたね、葉っぱの色が。

茶葉が芽吹きを迎える時期にもかかわらず2026年は雨が少なく、まいた肥料が土に溶けず吸収されないことに悩まされてきたといいます。

お茶の秋山園・秋山勝英代表茶師：

一度に降ってもらうよりは少しずつ降ってもらうのが一番いいが、それだけはね、お天道さまと相談できませんのでね。

アスファルトをたたきつける大粒の激しい雨。

高知市も2025年の12月以来、久しぶりにまとまった雨となりました。

激しい水しぶきを上げて走行する車の様子なども見られ、午後1時10分までの12時間で118.5mmの雨が降りました。

南国市で見られたのが、用水路から勢いよく水が川に流れ出す様子です。

また、待望の雨が畑にも降りました。

深刻な水不足となっていた四万十市の佐田沈下橋では、2月中旬に撮影した時には川底があらわになり、石も乾いた状態でした。

橋の下に辛うじて少しの水がたまっていましたが、25日はその水たまりが雨が降ったことで倍以上の大きさになっていました。

雨が降った四万十川では、その様子を撮影する人の姿も見られました。

25日は全国的に天気が回復し晴れるところが多く、気温も上昇します。

東海地方から西のエリアでは、4月並みの暖かさとなる見込みです。

2025年の10月31日以来、117日ぶりにまとまった雨となった東京都心。

最新の雨予想では、夕方の帰宅時間帯も雨が続き、午後8時も雨。

そこから26日の朝まで雨となりそうです。

27日から28日にかけ気温が急上昇。

最高気温が4月中旬並みの20度に迫る春の暖かさが再び到来する見込みです。

気温の変化による体調管理にも注意が必要です。