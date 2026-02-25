yosugala、新曲「No Border」が『バズリズム02』オープニングテーマに決定
yosugalaが3月18日、メジャー1st EP『No Border』をリリースする。同EPに収録される表題曲「No Border」が日本テレビ系『バズリズム02』2026年3月オープニングテーマに起用されることが決定した。
EP『No Border』にはリードトラック「No Border」をはじめ、TVアニメ『闇芝居 十六期』エンディングテーマ「マスカレイドナイト」、フジテレビ『全力！脱力タイムズ』12〜1月度エンディングテーマ「ハルカカナタ」の全3曲を収録。新人アーティストとしては異例のEP収録3曲全てにタイアップが付くかたちだ。
リリース形態は全6種類。豪華ブックレット同封の限定透明スリーブケース仕様となる初回生産限定盤ほか、メンバーそれぞれのビジュアルをフィーチャーした限定盤が4種類、そして通常盤だ。また、各形態に封入されるトレーディングカードの絵柄(※ぼかし)が公開となった。
■日本テレビ系『バズリズム02』
放送：毎週金曜 24:59〜
放送局：日本テレビ系
2026年3月オープニングテーマ：yosugala「No Border」
公式サイト：https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/
■メジャー1st EP『No Border』
2026年3月18日(水)発売
予約／購入リンク：https://TF.lnk.to/NoBorder_CD
【初回生産限定盤(豪華ブックレット＋限定透明スリーブケース仕様)】
TFCC-89804 \3,000(税込)
【黒坂未来盤】TFCC-89805 \1,500(税込)
【君島凪盤】TFCC-89806 \1,500(税込)
【汐見まとい盤】TFCC-89807 \1,500(税込)
【未白ちあ盤】TFCC-89808 \1,500(税込)
【通常盤】TFCC-89809 \1,500(税込)
▼CD収録曲 ※全形態共通
01.No Border
(日本テレビ系『バズリズム02』2026年3月オープニングテーマ)
02.マスカレイドナイト
(テレ東『闇芝居 十六期』エンディングテーマ)
03.ハルカカナタ
(フジテレビ『全力！脱力タイムズ』12〜1月度エンディングテーマ)
●店舗別予約･購入者特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：メンバー別ランダム缶バッジ
・セブンネットショッピング：メンバー別ランダムL判ブロマイド
・yosugala応援ショップ：複製コメント入りポストカード
▼対象店
オンラインショップ：トイズストア、TOWER RECORDS ONLINE、HMV＆BOOKS online、ネオウィング
北海道：タワーレコード 札幌パルコ店
岩手：エムズエクスポ 盛岡店
宮城：タワーレコード 仙台パルコ店
東京：タワーレコード 新宿店、タワーレコード 渋谷店、タワーレコード 町田店、タワーレコード 吉祥寺パルコ店、タワーレコード 池袋店、HMV＆BOOKS SHIBUYA、ラムタラメディアワールドアキバ
埼玉：タワーレコード イオンレイクタウン店
神奈川：タワーレコード 横浜ビブレ店
愛知：タワーレコード 名古屋パルコ店
長野：ライオン堂 高宮店
三重：タワーレコード 鈴鹿店
京都：タワーレコード 京都店
大阪：タワーレコード 梅田NU茶屋町店、タワーレコード なんばパークス店、タワーレコード あべのHoop店、Joshin 日本橋店2Fディスクピア
兵庫：タワーレコード 神戸店
広島：タワーレコード 広島店
香川：タワーレコード 高松丸亀町店
福岡：タワーレコード アミュプラザ博多店、タワーレコード 福岡パルコ店、HMV＆BOOKS HAKATA
※上記オリジナル特典対象店舗は対象外となります。
※特典の内容はショップ毎に異なります。
※イベント・ライブ会場等でのご購入分には上記特典が付きませんので、予めご了承ください。
※一部対象外の店舗もございますので、特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へご確認下さい。
■＜yosugala Major 1st EP「No Border」発売記念イベント＞
3月8日(日) イオンモール幕張新都心(屋内)
・1部：13:00〜(優先エリア入場12:30)
・2部：16:00〜(優先エリア入場15:30)
※内容：ミニライブ&特典会
3月10日(火) オンラインイベント(リミスタ)
・時間：18:00〜
3月17日(火) オンラインイベント(リミスタ)
・時間：18:00〜
3月18日(水) タワーレコード新宿店
・時間：19:00〜
※内容：ミニライブ&特典会
3月19日(木) 新星堂アスナル金山店
・時間：19:00〜
※内容：特典会
3月20日(金) あべのキューズモール
・1部：13:00〜(優先エリア入場12:30)
・2部：16:00〜(優先エリア入場15:30)
※内容：ミニライブ&特典会
3月21日(土) 越谷レイクタウン mori
・時間：16:00〜(優先エリア入場15:30)
※内容：ミニライブ&特典会
3月22日(日) タワーレコード渋谷店(屋上)
・1部：13:00〜(優先エリア入場12:30)
・2部：16:00〜(優先エリア入場15:30)
※内容：ミニライブ&特典会
3月24日(火) オンラインイベント(リミスタ)
・時間：18:00〜
3月27日(金) オンラインイベント(リミスタ)
・時間：18:00〜
※詳細はオフィシャルHPにて
■＜yosugala FANCLUB LIVE TOUR 2026＞
3月14日(土) 愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
3月15日(日) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
open16:00 / start17:00
3月29日(日) 東京・恵比寿LIQUIDROOM
open16:00 / start17:00
（問）Edenhall Inc.：info@edenhall-inc.com
