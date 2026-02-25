CROWN HEAD、2026年第1弾シングル「Fighting Pose」本日リリース
CROWN HEADが、2026年第1弾シングル「Fighting Pose」を本日配信リリースした。
本楽曲は、不器用で真っ直ぐな意志を、日韓混合バンドならではのリリックと力強いロックサウンドに昇華しているという。諦めない勇気をくれるこの曲は、迷いながらも今を生きるすべての人に届いてほしい1曲に仕上がっているとのことだ。
◾️「Fighting Pose」
2026年2月25日（水）リリース
配信：https://crownhead.lnk.to/fightingposePR
◾️＜CROWN HEAD ONEMAN LIVE 2026「I Wonder」＞
【日時】2026年8月2日（日）開場18:30 ／ 開演19:00
【場所】東京・渋谷 WWW
【チケット】VIPチケット \12,000 / 一般チケット \4,500（別途ドリンク代）
▼LivePocket：販売中
https://livepocket.jp/e/k8yts
◾️FM yokohamaレギュラー番組「CROWN CHAT」
毎週土曜よる7:30〜8:00
番組HP：https://www.fmyokohama.co.jp/program/crownchat
関連リンク
◆CROWN HEAD オフィシャルサイト
◆CROWN HEAD レーベルサイト
◆CROWN HEAD オフィシャルX
◆CROWN HEAD オフィシャルInstagram
◆CROWN HEAD オフィシャルYouTubeチャンネル
◆CROWN HEAD オフィシャルTikTok