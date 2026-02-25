４月１日（水） 深夜２４時３０分～放送スタート！ドラマNEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」連続ドラマ初監督となる沢村⼀樹がチーフ監督に決定！公認不倫という奇妙な三⾓関係を描く、ラブサスペンス！

29歳、初めてできた彼氏は既婚者だった――

だが浮気男の妻が彼女に突き付けたのは

「夫と…浮気し続けてくれませんか？」という謎の依頼。

公認不倫という奇妙な三角関係を描く、ラブサスペンス！

チーフ監督は、連続ドラマ初監督となる沢村一樹に決定！

テレ東は、2026 年 4 月 1 日(水)深夜 24 時 30 分～25 時に「水曜日、私の夫に抱かれてください」を放送します。原作は、U-NEXT が⼿掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく⼦による同名作。

29 年の⼈⽣で初めてできた彼⽒の神栖史幸（かみす ふみゆき）と順調に交際をしていた⼩吹蓉⼦（こぶき ようこ）。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告⽩をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。意図せず不倫をしていたと⾃⼰嫌悪に陥る蓉⼦は、神栖の妻・怜（れい）に謝罪のため会いに⾏くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか…？」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉⼦と本⼼の⾒えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三⾓関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕！また、このドラマは動画配信サービス「U-NEXT」で 3 月 25 日(水)夜 9 時より独占先⾏配信が決定しています。

本作のチーフ監督は、俳優として第⼀線で活躍し続けている沢村⼀樹に決定。2010 年にショートドラマ集「ブカツ道」の中の⼀編、「パシュっとな！」(WOWOW)でドラマを初監督した沢村が、本作で初めて連続ドラマのチーフ監督を務めます！俳優としての経験を存分に活かした演出で送る⾄極のラブサスペンスにどうぞご期待ください！

さらに、蓉⼦、怜、神栖がそれぞれ別の⼈物から顔を隠されたビジュアルと、沢村監督による各キャストのヒントコメントも公開します。⼀体誰が演じるのか？予想してみてください！不倫や復讐というテーマをリアルかつサスペンスフルに描くことに定評のある脚本家陣やキャストの情報は、来週３月４日（水）に解禁します！

ⓒ「水曜日、私の夫に抱かれてください」製作委員会

左から：神栖怜役、⼩吹蓉⼦役、神栖史幸役

■チーフ監督／沢村⼀樹 コメント

この度、テレビ東京・水曜深夜のドラマの監督を務める運びとなりました。このようなご縁を頂き、⼤変感謝をしております。以前、短編ドラマの演出をした事はあったのですが、連続ドラマは初監督となります。撮影の現場⾃体には 30 年程関わってきましたが、⽴ち位置が変わるとこんなにもやる事が違うのかという驚きと共に、沢⼭の刺激を満喫する日々を過ごす事ができて幸せな時間でした。素晴らしい原作、脚本、そしてキャストとスタッフに恵まれ完成へと漕ぎ着けた作品です。正直、皆様にお披露⽬するのはかなりの緊張感を伴いますが、1 ⼈でも多くの⽅に楽しんで頂けたら嬉しいです。４月 1 日深夜 24 時 30 分放送です。お楽しみに！

【⼩吹蓉⼦を演じるキャストについて】

今回の撮影が初めましてです。さすが歌って踊っていただけあって、お芝居のキレが抜群です。個⼈的にはこの⽅の声がとても好きです。

【神栖怜を演じるキャストについて】

しっかりご⼀緒するのは今回が初めてです。

凛とした佇まいと強い視線、デビュー当時の映画で CA の制服を⾒事に着こなしたスタイリッシュな雰囲気は今尚健在で“怜役はこの⽅以外考えられない”といった感じです。

【神栖史幸を演じるキャストについて】

以前ご⼀緒した時はなんと、“髪の⻑い⼥性役”でした。30 歳を過ぎた今も、⾊⽩の美肌は健在です。



≪スタッフコメント≫

■プロデューサー ／ 江川智(テレビ東京 ドラマ制作部)

菊屋きく⼦先⽣より刺激的で新鮮な原作をお預かりし、そこに俳優として第⼀線で活躍し続ける沢村⼀樹監督をチーフにお

迎えするという特別なドラマが、このたび遂に実現しました。沢村監督ご⾃⾝の俳優としての経験や視点、映画やドラマを愛する熱量を⾎⾁としながら、常に笑いと活気のあふれる現場となりました。沢村組に⾝を預けてくださった素敵なキャスト、スタッフの皆様と共に、シビアで、サスペンスフルで、そして時にユーモラスなシーンの数々を撮影しています。ドラマ独⾃の展開やテイストもふんだんに取り⼊れていますので、是⾮原作とドラマ合わせてお楽しみください。放送をお楽しみに！



≪イントロダクション≫

⼩吹蓉⼦、29 歳。⼈⽣で初めてできた彼⽒・神栖史幸は実は既婚者だった――

知らぬ間に不倫に巻き込まれた蓉⼦が、妻の怜への謝罪のために怪しげな⼀軒家を訪ねると、怜から唐突に「夫と…浮気し続けてくれませんか？」と謎の依頼を受ける。妻公認の不倫関係。これは罠か、策略か、歪んだ愛情関係か…？怜の狙いは⼀体…？

⾃分に⾃信がなく、⾔われるがままに不倫の沼から抜け出せなくなってしまった蓉⼦と、全く本⼼の⾒えない怜、そして浮気をやめられないクズ夫・神栖の奇妙な三⾓関係を描く、不倫ラブサスペンス！

≪番組概要≫【タイトル】 ドラマ NEXT「水曜日、私の夫に抱かれてください」【放送局】 テレビ東京、テレビ⼤阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送【放送日時】 2026 年 4 月 1 日スタート 毎週水曜深夜 24 時 30 分～25 時【配信】 動画配信サービス「U-NEXT」で 3 月 25 日(水)夜 9 時より、各話１週間独占先⾏配信▶U-NEXT︓https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr広告付き無料配信サービス「TVer」などで⾒逃し配信︕★⾒逃しを防ぐ便利な「お気に⼊り登録」をお願いします★▶TVer：https://tver.jp/▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7【原作】 「水曜日、私の夫に抱かれてください」菊屋きく⼦（U-NEXT Comic）【⾳楽プロデューサー】 ⽥井モトヨシ【⾳楽】 鈴木俊介、侘美秀俊、d.l.hiro、⽥井千⾥【監督】 沢村⼀樹 ほか【チーフプロデューサー】 木下真梨⼦(テレビ東京)【プロデューサー】 江川智(テレビ東京)、⼭下宏樹(PROTX)【協⼒プロデューサー】 川島永次(ホリプロ)【制作】 テレビ東京 ／ PROTX【製作著作】 「水曜日、私の夫に抱かれてください」製作委員会【公式 HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/suidaka/【公式 X】 @doramanext_tx https://x.com/doramanext_tx【公式 Instagram】 @doramanext_tx https://www.instagram.com/doramanext_tx【公式 TikTok】 @doramanext_tx https://www.tiktok.com/@doramanext_tx【ハッシュタグ】 #すいだか