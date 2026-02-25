大学受験が大詰めを迎えています。国公立大学、二次試験の前期日程が25日から全国で始まり、受験生が関門に挑んでいます。



25日、金沢大学では試験開始の1時間以上前から、合格祈願のお守りを身に付けた受験生たちが続々と会場へ。



受験生：

「結構よく眠れたので体調とかもすごくいいかな。頑張ってこようかなと思います」

「今まで勉強してきた自分を信じて、それから支えてくれた家族にも感謝をして、頑張ってきたいと思います」

見送る親にも緊張が…



受験生親：

「ドキドキですね、頑張っているところを見ていたので、でも頑張ってくれればそれでいいです」



去年は受験生がバスに乗り切れず、開始時間が30分繰り下げとなった金沢大学。



ことしは最初から1時間遅らせ、10時半から試験が開始されました。

前期日程の志願者数は、募集人員1507人に対し3985人。全体の倍率は、前年度より0.35ポイント高い2.64倍となっています。



その試験が行われている頃、大学近くの不動産会社では…



竹内 彩乃 記者：

「こちらの不動産会社には受験生の保護者の方たちが、部屋探しの相談に訪れています」

合格発表はまだ先ですが、事前に子どもが住む部屋を仮予約しようと、多くの保護者が訪れていました。



「ここ、非常に便利なところで、かなりの人気物件なんですよ」



こちらの店舗では、合格発表前に部屋の仮予約をする人が、学生全体の約8割にのぼるということです。



アーバンホームもりの里店・米田 有希 店長：

「受験日のお部屋探しが1年の中でピークですね」



近年、人気のある部屋というのが…



アーバンホームもりの里店・米田 有希 店長：

「地震があってからは、木造よりも鉄骨とか鉄筋コンクリートの構造。あとは独立洗面台とか、あと宅配ボックスとか」



新潟から来たこちらの女性。受験中の息子に代わって、大学近くのアパートへ下見に訪れました。

水回りや収納などを細かく確認していきます。



部屋探しの保護者：

「収納たっぷりで、お布団も掛け布団と冬布団というようなところが収納できそう」



無事に合格することを祈って、26日も物件探しにまわる予定です。



部屋探しの保護者：

「ずっと4年間の大学生活もそうですし、その先のこともずっと考えてるみたいなので。その辺が自分の思い通りに進んでいってもらえればいいかなというふうに思います」



“サクラサク”喜びの春へ。国公立大学の前期日程の合格発表は3月上旬です。

