沢村一樹、初の連ドラ監督『水曜日、私の夫に抱かれてください』4月スタート 描くは“公認不倫”
沢村一樹が連続ドラマ初監督を務める『水曜日、私の夫に抱かれてください』（テレビ東京系／毎週水曜24時）が、4月1日より放送されることが決定した。
本作は、U‐NEXTが手がけるコミックレーベル「U‐NEXT Comic」の菊屋きく子による同名作をドラマ化。公認不倫という奇妙な三角関係を描くラブサスペンスだ。
29年の人生で初めてできた彼氏・神栖史幸と順調に交際していた小吹蓉子。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だった。意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥った蓉子は、神栖の妻・怜に謝罪するため会いに行くが、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか…？」と怜に告げられる。
“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕する。また本作は、動画配信サービス「U‐NEXT」で3月25日21時より独占先行配信される予定だ。
チーフ監督は、俳優として第一線で活躍し続けている沢村一樹に決定した。2010年にショートドラマ集『ブカツ道』の一編「パシュっとな！」（WOWOW）でドラマ初監督を務めた沢村だが、連続ドラマのチーフ監督を務めるのは初となる。俳優としての経験を存分に活かした演出で送る至極のラブサスペンスに期待が高まる。
さらに、蓉子、怜、神栖がそれぞれ別の人物に顔を隠されたビジュアルと、沢村監督による各キャストへのヒントコメントも公開された。いったい誰が演じるのか。予想してみてほしい。不倫や復讐というテーマをリアルかつサスペンスフルに描くことで定評のある脚本家陣やキャストの情報は、来週3月4日に解禁される予定だ。
沢村は「素晴らしい原作、脚本、そしてキャストとスタッフに恵まれ完成へと漕ぎ着けた作品です。正直、皆様にお披露目するのはかなりの緊張感を伴いますが、1人でも多くの方に楽しんで頂けたら嬉しいです」とコメントを寄せている。
ドラマNEXT『水曜日、私の夫に抱かれてください』は、テレビ東京系にて4月1日より毎週水曜24時放送。
※コメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■チーフ監督：沢村一樹コメント
このたび、テレビ東京・水曜深夜のドラマの監督を務める運びとなりました。このようなご縁を頂き、大変感謝をしております。
以前、短編ドラマの演出をしたことはあったのですが、連続ドラマは初監督となります。撮影の現場自体には30年程関わってきましたが、立ち位置が変わるとこんなにもやることが違うのかという驚きとともに、沢山の刺激を満喫する日々を過ごすことができて幸せな時間でした。
素晴らしい原作、脚本、そしてキャストとスタッフに恵まれ完成へと漕ぎ着けた作品です。正直、皆様にお披露目するのはかなりの緊張感を伴いますが、1人でも多くの方に楽しんで頂けたら嬉しいです。
4月1日深夜24時30分放送です。お楽しみに！
――小吹蓉子を演じるキャストについて。
今回の撮影が初めましてです。さすが歌って踊っていただけあって、お芝居のキレが抜群です。個人的にはこの方の声がとても好きです。
――神栖怜を演じるキャストについて。
しっかりご一緒するのは今回が初めてです。凛とした佇まいと強い視線、デビュー当時の映画でCAの制服を見事に着こなしたスタイリッシュな雰囲気は今なお健在で“怜役はこの方以外考えられない”といった感じです。
――神栖史幸を演じるキャストについて。
以前ご一緒した時はなんと、“髪の長い女性役”でした。30歳を過ぎた今も、色白の美肌は健在です。
■プロデューサー：江川智（テレビ東京 ドラマ制作部）
菊屋きく子先生より刺激的で新鮮な原作をお預かりし、そこに俳優として第一線で活躍し続ける沢村一樹監督をチーフにお迎えするという特別なドラマが、このたび遂に実現しました。沢村監督ご自身の俳優としての経験や視点、映画やドラマを愛する熱量を血肉としながら、常に笑いと活気のあふれる現場となりました。沢村組に身を預けてくださった素敵なキャスト、スタッフの皆様と共に、シビアで、サスペンスフルで、そして時にユーモラスなシーンの数々を撮影しています。ドラマ独自の展開やテイストもふんだんに取り入れていますので、ぜひ原作とドラマ合わせてお楽しみください。放送をお楽しみに！
