『バイオハザード』“あの会社”が日清食品を提訴し万バズ!? まさかのアレンジレシピも紹介「何肉なんだよw」
人気ゲーム「バイオハザード」シリーズの公式Xが、25日に更新。「カップヌードル」の日清食品とのコラボPVを公開するとファンから「何肉なんだよw」「どこに生えてるハーブ使ってるんすかね…」などの反響が集まった。
【動画】『バイオ』の有名な空耳ネタなど小ネタ満載のコラボPV
「アンブレラ社から皆様に大切なお知らせです」のコメントとともに公開されたのは、「バイオハザード」シリーズに登場する企業「アンブレラ」が発売する食品「アンブレラヌードル」を紹介する映像だ。
白衣の男性が「『アンブレラヌードル』に酷似した『カップヌードル』なる商品が出回っております。これに対しアンブレラ社は日清食品を提訴したことをご報告いたします」と穏やかじゃないニュースを告げると、続けて「アンブレラヌードル」を再現するアレンジレシピも紹介。
「カップヌードル」に調理済みのモツとバジルソースを加えることで「アンブレラヌードル」の味を99.9％再現できるそうで、食べた社員も「かゆい うまい」と絶賛したそう。
おなじみのタイトルコールや「ペラペラソース」など小ネタ満載のコラボPVを見たファンからは「かゆいって感想出るのおかしいだろｗ」「何肉なんだよw」「ラクーンシティ崩壊してて買い物どころじゃないんですけど…」「どこに生えてるハーブ使ってるんすかね…」「アンブレラ社から出してる時点でもうね」などの反響が上がっている。
引用：「バイオハザード（カプコン）公式」X（@BIO_OFFICIAL）
