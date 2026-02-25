THE ALFEEが、3月27日にフォトブック『君が生きる意味 Premium PhotoBook』を発売することを発表した。

本作は、最新アルバム『君が生きる意味』のジャケット撮影中に撮影された写真が収められている。“現場で生まれた数多くの未発表カットを、このまま眠らせておくのは惜しい”、という思いから本フォトブックの制作が決定したという。

未公開写真が多数掲載されているとのことなので、アルバムと共にぜひ楽しんでいただきたい。

◾️『君が生きる意味 Premium PhotoBook』

予約：https://store.universal-music.co.jp/products/prov8010 発売予定日：2026年3月27日

価格：2,750円（税込）

品番：PROV-8010 ▼仕様

・判型：A4変形（300mm × 213mm）※ツアーパンフ同サイズ

・装丁：中綴じ

・表紙：PP加工あり

・ページ数：全28ページ（表紙周り含む）

発行：ユニバーサル ミュージック合同会社

販売：ユニバーサルミュージックストア（先行限定販売）