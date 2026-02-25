THE ALFEE、最新アルバムジャケットの未公開カットが掲載された『君が生きる意味 Premium PhotoBook』発売決定
THE ALFEEが、3月27日にフォトブック『君が生きる意味 Premium PhotoBook』を発売することを発表した。
本作は、最新アルバム『君が生きる意味』のジャケット撮影中に撮影された写真が収められている。“現場で生まれた数多くの未発表カットを、このまま眠らせておくのは惜しい”、という思いから本フォトブックの制作が決定したという。
未公開写真が多数掲載されているとのことなので、アルバムと共にぜひ楽しんでいただきたい。
◾️『君が生きる意味 Premium PhotoBook』
予約：https://store.universal-music.co.jp/products/prov8010
発売予定日：2026年3月27日
価格：2,750円（税込）
品番：PROV-8010
▼仕様
・判型：A4変形（300mm × 213mm）※ツアーパンフ同サイズ
・装丁：中綴じ
・表紙：PP加工あり
・ページ数：全28ページ（表紙周り含む）
発行：ユニバーサル ミュージック合同会社
販売：ユニバーサルミュージックストア（先行限定販売）
関連リンク
◆THE ALFEE オフィシャルサイト
◆THE ALFEE レーベルサイト