中島史恵57歳、ミニスカで抜群プロポーション全開！ 眩しい笑顔でも魅了
タレント・中島史恵が、25日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳、抜群プロポーション全開！ “大胆な水着姿”披露の写真集カット（6枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。先月21日には、17冊目となる写真集『#57 〜感じる史恵〜 中島史恵写真集』（双葉社）を発売。現在はディスコDJとしてタレント・梶原真弓とユニットも組んでいる。
今回の投稿では自身がプロディースしているディスコ「FOOMYS」でのミニスカ姿を投稿。「ワンちゃんも一緒にお入りいただけますよん!!」とアピールし、眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「可愛いね」などのコメントや、ハートの絵文字が贈られている。
引用：「中島史恵」Instagram（@fumielove0614）
