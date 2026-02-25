フィリップス・ジャパンは、ヘアーからヒゲ、ボディーまで全身に使用できる自立スタンドタイプの「オールインワントリマーキット 5000シリーズ トリマー」を、2026年3月4日（水）より発売します。

「オールインワントリマーキット 5000シリーズ トリマー」（MG5942/15）

ラインナップは付属するアタッチメントの数により、13 in 1（MG5942/15）と10 in 1（MG5922/15）の2モデルを展開します。

記事のポイント 付属する多数のアタッチメントを付け替えることで、髪からヒゲ、ボディまで全身のトリミングができる電動シェーバー。自宅で手軽にムダ毛ケアをしたい方にオススメです。

本製品は、アタッチメントを付け替えることで、ヒゲのトリミングやスタイリング、ヘアーカット、ボディーグルーミングなど、頭からつま先までのグルーミングニーズに対応できる電動シェーバー。

トリマーには自動研磨式ステンレススチール刃を採用し、定期的なオイル差しが不要。自動で刃が研磨され、初めて使用した時の切れ味が持続。錆びにくいためお手入れも簡単です。

「ヒゲ密度感知システム」を搭載し、毎秒125回の頻度でヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。ヒゲの濃い箇所もスムーズに剃り切ります。

1/2/3/5/7mmに対応可能なヒゲトリミング用コームと、16mmの長さにトリミングできるヘアートリミング用コームを付属。フルメタル細部トリマーにより、口周りなど細部のヒゲのお手入れに対応します。トリマー単体でも顔まわりのヒゲの輪郭を整えることができます。

↑ヘアカットにも対応。

ボディー用の自動研磨式ボディートリマーや、VIOゾーン用のVIOコーム、3mmと5mmにトリミング可能なボディートリミング用コームが付属。先端に丸みをもたせたトリマーの刃先は、肌にやさしく使うことができ、VIOコームとボディートリミング用コームは刃が肌に直接触れにくい構造でやさしい使い心地を実現します。

鼻毛・耳毛トリマーは回転式を採用し、肌に刃が触れにくい設計で、鼻毛や耳毛を簡単かつ快適にカットできます。

リチウムイオン充電池を搭載し、1時間の充電で最長約120分使用可能。充電が切れた状態でも5分間充電をすることで、クイックチャージ機能によりトリミング1回分を急速充電することができます（※）。

※USB充電アダプタは付属していません。

製品は防水仕様のため、お風呂やシャワーでも使用できます。また、使用後は丸ごと水洗いも可能で、お手入れも簡単です。

フィリップス 「オールインワントリマーキット 5000シリーズ トリマー」 発売日：2026年3月4日 オープンプライス

