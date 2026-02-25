176cm元アイドル22歳、タイトなトップス×ミニ丈姿が「スタイル抜群」「美しすぎ」「何頭身!？」 コスプレイヤーとして活躍中
コスプレイヤーの緑川希星が25日までにXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。SNSでは大胆なコスプレ姿などを披露し、注目を集めている。
今回は「高身長女子がモテる時代来たってほんと？？」と、タイトなトップス×ミニスカ姿を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「美しすぎ」「何頭身!？」などの声が集まった。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）
