おかもとまり、グラビア再開は10歳息子に相談「『自分に見せなければいいよ』って」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#8が24日放送された。#8のスタジオには、元タレントでクリエイターのおかもとまりがゲストで登場した。
【写真】おかもとまり、10歳息子と2ショット
番組後半では、整形を経験した女性たちが本気で恋人を探す恋愛企画「シリコンズ・ラブ」が完結。女性メンバーが意中の相手に告白し、2組のカップル成立という結果となった。
VTRを見届け、スタジオではYouTuber・てんちむと、元タレントでクリエイターのおかもとまりをゲストに迎え、おかもとの“11年ぶりのグラビア”についてトークを展開。屋敷から「きっかけはあったんですか？」と問われると、おかもとは「今年でデビューして20周年になって、35歳の自分の体が好きな方だし、残して、40歳になる自分の参考書にしたいと思った」と語った。
さらに「息子が10歳で、春に小5になるんですけど、私が仕事をしている時に『このエピソードは書かないで』とか『これは書いていいよ』とか言うんです」と、息子の成長について触れたおかもと。「息子の判断ができてるから、『グラビアの仕事またやっていい？』って聞いたら、『自分に見せなければいいよ』って言ったんです」と、11年ぶりのグラビア挑戦を後押しした息子の反応を明かしました。
『愛のハイエナ season5』#8はABEMAにて無料配信中。
