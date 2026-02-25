森香澄、TVでの振る舞いに妹から苦言「周りがイエスマンになりすぎてる」
ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#8が24日放送された。#8のスタジオには、フリーアナウンサーでタレントの森香澄がゲストで登場した。
【写真】森香澄、かわいすぎる美人姉妹2ショット公開
シーズン1以来の出演となる森を、屋敷は「（番組）初期に来てくださって、そこからとんでもなく売れた」と迎える。前回出演時からこれまで「ノースキャンダル」で来ているという森に、ニューヨーク・嶋佐が「ノースキャンダルだけど、騒がせてる」と率直な返しを入れ、笑いを誘う場面もあった。
そんな森は番組で、実の妹とのプライベートの2ショットを公開。妹は一般企業の会社員というが、テレビでの森の言動について意見されるそうで「めっちゃ言われます。『周りがイエスマンになりすぎてると思う』」「『否定する人を一人置いた方がいい』」などと苦言を呈されたとか。これにはさらばやニューヨークも「冷静やな」「会社員の意見だ！」と声をあげ、森田哲矢は「事務所独立したときは絶対にマネジャーにした方がいい」
と進言していた。
そんな森はお酒の強さについて問われると、「めちゃくちゃ強いと思われてるんですけど、弱いです」と意外な事実を告白。屋敷が「過去にやらかした事とかあります？」と質問すると、森は「大学生の時は、サークルとかでブルーシートが敷かれた合宿所みたいなところで...。汚しても施設に迷惑がかからないように」と大学時代を回顧していた。
さらに、現在の“飲み仲間”について、女優の井桁弘恵と家飲みをしていると明かした森は、「家でご飯を食べながら飲む」とプライベートの様子を語りました。そこでMCから「何の話をするんですか？」と聞かれた森は、「悩み」と一言で回答。「（井桁と）同じ立場で、同じ番組の別の回に呼ばれることが多い」とし、「この番組どうだった？」「どういう立ち位置で行けばいい？」「このアンケートどう書いた？」などと、仕事の相談をし合っていると明かした森に、屋敷は「お互いまだまだ売れたそうですね」とコメントしていた。
『愛のハイエナ season5』#8はABEMAにて無料配信中。
