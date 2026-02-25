小芝風花主演『あきない世傳 金と銀3』新キャストに高橋和也・一色洋平が発表 放送は4月5日スタート
小芝風花が主演するドラマ『あきない世傳（せいでん） 金と銀3』（NHK BS、BSP4K／毎週日曜18時45分）が、4月5日より放送されることが決定。あわせて、新キャストとして高橋和也、一色洋平の出演が発表され、キービジュアルが解禁された。
【写真】『あきない世傳 金と銀3』新キャストの高橋和也
商いの神髄は「買うての幸い、売っての幸せ」。物の売れない時代に、汗をかき、知恵を絞って商いを成功させる庶民の姿を、江戸時代中期の多彩な風俗を絡め、明るくいきいきと描いた『あきない世傳 金と銀』シリーズ。
シーズン3では、幸（小芝）の前に思いがけない強敵が出現。五鈴屋は廃業寸前の大危機に追い込まれるが、起死回生の秘策に懸ける。五鈴屋を守る商いの闘いは、いよいよクライマックスへ。一方で、その激闘のなか幸はかけがえのない思いにたどり着く。恋と笑いと涙が交錯する、怒とうの展開の人情時代劇。
高橋和也が演じるのは、伊勢型紙、錐（きり）彫りの彫師・梅松。五鈴屋の大ヒット作「鈴小紋」の型紙を彫り上げた名人。地元の白子を離れ、五鈴屋を頼り江戸へ。幸に付き添い大坂を訪れた際、運命の出会いが…。
高橋は「梅松という名の型紙職人で伊勢言葉を喋り、ほのかなロマンスも用意されている役を演じてみないかというお話を頂いた時、『色々覚えなきゃならないことがあるなぁ』と、まず怯んだ。遥々（はるばる）、三重県伊勢市まで型紙職人の仕事を見学に行く旅を昨年の初夏の頃に行った。その時に職人技の型彫りを目の当たりにし、驚愕したのを覚えている。研ぎ澄まされた集中力と何時間も飲まず食わずに彫り続ける忍耐力。出来上がった型紙を見た時、『神』がそこに居た」とコメントを寄せた。
一色洋平が演じるのは、伊勢型紙、突き彫りの彫師・誠二。兄貴分の梅松を慕って、白子から伊勢のぬけ参りに紛れて単身江戸へ。誠二が江戸に来たことで、五鈴屋悲願の太物（木綿）の大ヒット作が生まれることになる。
一色は「『ブレと味は人間にしか出せません』。昨夏、伊勢の型彫職人さんに、お稽古をつけて頂いた折に伺った言葉です。AIが発展している今もなお、一つ一つの線を瞬きせず、呼吸を止めながら彫り進めていく職人さんの姿は、日本の宝そのものでした。そんな尊い存在を演じるプレッシャーは、高橋和也さんの『一緒に頑張ろな』という言葉によって楽しみに変わり、今はただ“あの絵柄”がテレビの前の皆様にも届きますようにと願うばかりです」と意気込みを語った。
ドラマ『あきない世傳 金と銀3』は、NHK BS／BSP4Kにて4月5日より毎週日曜18時45分放送。
