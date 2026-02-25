あいみょん、メジャーデビュー10周年記念に1st・2nd・3rdアルバムのアナログ化決定。4th・5thアルバムのアナログ盤再プレスも
あいみょんが、メジャーデビュー10周年を記念して、これまでにリリースしたオリジナルアルバム5作品のアナログレコード化および再プレスを実施することを発表した。
初のアナログ化されるのは、1stアルバム『青春のエキサイトメント』、2ndアルバム『瞬間的シックスセンス』、3rdアルバム『おいしいパスタがあると聞いて』の3作品だ。
さらに、現在入手困難となっている4thアルバム『瞳へ落ちるよレコード』、5thアルバム『猫にジェラシー』のアナログ盤も再プレスが決定した。全5作品ともに12inch・2枚組・180g重量盤仕様で制作され、さらに、全アルバムをカラーヴァイナル仕様でプレス。
また、今回のリリースでは初の試みとして、各アルバムに「あいみょん 10th Anniversary CARD」（専用QRコード付き）が封入される。QRコードを通じてスペシャル特典へ応募できる企画も実施されるとのことだ。詳細は後日発表となるため、楽しみにお待ちいただきたい。
なお、いずれも完全生産限定盤であり、なくなり次第販売終了となる。
◾️アナログ盤詳細
▼1st Album『青春のエキサイトメント』
2026年4月29日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10295-6
購入：https://aimyon.lnk.to/ExcitementOfYouth
▼2nd Album『瞬間的シックスセンス』
2026年5月20日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10297-8
購入予約：https://aimyon.lnk.to/MomentarySixthSense
▼3rd Album『おいしいパスタがあると聞いて』
2026年6月24日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10299-300
購入予約：https://aimyon.lnk.to/HeardThatTheresGoodPasta
▼4th Album（再プレス）『瞳へ落ちるよレコード』
2026年7月22日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10327-8
※リマスタリング／リカッティング
※45RPM仕様
購入予約：https://aimyon.lnk.to/FallingintoyoureyesRecord
▼5th Album（再プレス）『猫にジェラシー』
2026年8月26日（水）発売
\5,940（税込）／WPJL-10329-330
※リマスタリング／リカッティング
※45RPM仕様
購入予約：https://aimyon.lnk.to/JealousofCats
▼AIMYON Vinyl Collection 特設サイト
https://www.aimyong.net/feature/aimyon_vinyl_collection
◾️18thシングル「ビーナスベルト」
CD発売＆配信日：2025年10月22日（水）
CD購入：https://aimyon.lnk.to/beltofvenus_cd
配信：https://wct.live/aimyon-beltofvenus
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/beltofvenus
・品番：WPCL-13688 定価：\1,210（税込）
・収録曲
M1 ビーナスベルト
M2 おじゃまします
M3 ビーナスベルト(Instrumental)
M4 おじゃまします(Instrumental)
◆先着購入者特典
ビーナスベルト オリジナル缶バッジ
※サイズ：直径57mm
※6種の中から絵柄ランダムで1種プレゼントいたします。
※特典は数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。
◆Amazon.co.jp購入者特典
メガジャケ(240mm×240mm)
◾️＜AIMYON FAN CLUB TOUR 2026“PINKY PROMISE YOU vol.2”＞
2026年
3月2日（月）東京・東京ガーデンシアター
3月3日（火）東京・東京ガーデンシアター
3月11日（水）広島・広島文化学園HBGホール
3月13日（金）福岡・福岡サンパレス
3月31日（火）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
4月2日（木）宮城・仙台サンプラザホール
4月16日（木）愛知・アイプラザ豊橋
4月17日（金）愛知・アイプラザ豊橋
4月20日（月）大阪・フェスティバルホール
4月21日（火）大阪・フェスティバルホール
全公演：OPEN 17:30／START 18:30
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/pinky_promise_you_02
◾️＜AIMYON 10th anniversary LIVE 2026 「、、、」IN 阪神甲子園球場＞
公演日：2026年7月14日（火）・15日（水）
開場／開演：16:30 ／ 18:30
会場：阪神甲子園球場
特設サイト：https://www.aimyong.net/feature/tententen_koshien
