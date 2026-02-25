ＪＲＡの坂井瑠星騎手が２４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新し、サウジカップで史上初の連覇を成し遂げたフォーエバーヤング（牡５歳、栗東、矢作芳人厩舎、父リアルスティール）の誕生日を祝った。

坂井騎手は「ハッピーバースデー、フォーエバーヤング」とつづり、ドアップの写真をアップ。現地時間１４日のサウジカップを制した同馬は、次走のドバイ・ワールドカップ（３月２８日・メイダン競馬場、ダート２０００メートル）で昨年３着のリベンジを果たすか注目されている。

フォーエバーヤングの主戦である坂井騎手の投稿にＳＮＳでは「お誕生日おめでとうございます！」「君の魅力と強さはフォーエバーさ」「相棒とまた勝利して下さいね」「最高で大好きなコンビです！！」「これからも瑠星くんと最強コンビで世界制覇してね」「おめでとうヤン子！」「世界最強でいてください」「これからも怪我なく病気なく頑張ってね」「りゅーせーくんの最高の相方」「日本の誇り」「ＮＡＲグランプリの特別表彰もされましたね」「次走のドバイワールドＷＣも頑張ってください！！」「怪我だけは、ほんとに気をつけてね」「かわいいアングルありがとうございます」「ヤンちゃんおめでとう」「まさか４５億円稼いでる子だとは思わないだろうなｗ」など応援するメッセージが届けられている。