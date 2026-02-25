佐賀の名物レースの爆荒れ決着に、ＳＮＳが沸いている。

３歳馬による九州産馬限定競走・たんぽぽ賞に１１頭（佐賀４、笠松１、ＪＲＡ６＝ピックアップラックが競走除外）が出走し、５番人気の青海大樹騎手が騎乗のアッシュアール（牡３歳、佐賀・池田忠好厩舎、父コパノチャーリー）が制覇した。序盤は最後方から進めて徐々にポジションを上げると、最後の直線では豪快に伸びて差し切った。兵庫で２０２１年にデビューし、佐賀に移籍した青海騎手は重賞初勝利となった。勝ちタイムは１分３０秒９。

１０番人気で単勝３８８・８倍のリリーベネット（小林凌騎手）が２着で、地元佐賀の馬のワンツー決着となった。３番人気のラムールデュヴォン（遠藤汰月騎手）が３着で、ＪＲＡ勢の最高着順。単勝１・４倍で断然人気のカラクニダケ（飛田愛斗騎手）は最後の直線で差を詰められず、５着に敗れた。１０万円オーバーの馬券が３通りで、枠連が１１万３１００円。馬単で２８万１５３０円。３連単が２０６万２５９０円の特大配当が飛び出した。

荒れに荒れた決着に、ＳＮＳでは「絶対当てれん」「ハチャメチャに荒れてて草 大荒れ 馬体重計故障 今日の 佐賀競馬場 なんかいろいろあるね」「爆荒れしとる」「これだから地方競馬はやめられん」「やば〜！！！！夢あるぅ！外したけど！」「こりゃダメです」「激アツでしたね」「青海大樹、尋常じゃないくらい喜んでてワロタ」「重賞初制覇おめでとう！」のメッセージがが寄せられていた。