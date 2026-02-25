待ってた、待ってたぁああ！【3COINS】大人の華やか見えに♡「新作ヘアアクセ」

ヘアアレンジに華やかさをプラスするなら、ヘアアクセサリーを取り入れてみて。今回ご紹介するのは【3COINS（スリーコインズ）】の「新作ヘアアクセ」。光沢感のある素材やパールビーズなどを効かせたデザインが上品で、お出かけの気分を上げてくれそうです。

揺れる一粒パールビーズがアクセント

【3COINS】「ヒトツブパールフリルバンス」\550（税込）

光沢感のあるフリルに、一粒パールビーズが揺れて後ろ姿のアクセントになりそうなバンスクリップ。挟むだけで簡単にアップヘアがつくれるので、ヘアアレンジが苦手な人にもおすすめです。カラーはグレーとアイボリーの2色展開。

大きなリボンで一気に華やか

【3COINS】「キラキラリボンバレッタ」\550（税込）

こちらは、サテン地にキラキラパーツが輝くリボンバレッタ。大きなリボンによって一気に華やかな印象になりそうです。バレッタは低めのポニーテールやハーフアップと好相性。髪をまとめて留めるだけで、キュートなヘアアレンジを楽しめるかも。

後ろ姿に輝きをプラス

【3COINS】「キラキラビジューヘアフック」\330（税込）

ポニーテールにおすすめなのがヘアフック。結んだゴムにフックをひっかけるだけで簡単につけられるのが魅力です。こちらのヘアフックは、キラキラパーツとパールビーズを組み合わせた華やかなデザイン。派手になりすぎず、デイリーにも使いやすそうです。

大人かわいいモノトーンリボン

【3COINS】「モノトーンリボンポニー」\330（税込）

こちらのヘアゴムは、モノトーンカラーが落ち着いた雰囲気。高級感のある素材が高見えしそうです。大きめなリボンは、シンプルなアレンジもぐっとこなれた雰囲気に見える予感。大人かわいいヘアアレンジを楽みたい人にぴったりです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri