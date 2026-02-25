ACミランが本拠地パルマ戦で新4thユニフォームをお披露目

イタリア1部ACミランは、現地時間2月22日に行われたセリエA第26節パルマ戦（0-1）において、2025-26シーズンの4thユニフォームを事前告知なしでサプライズ発表した。

通常の写真撮影や宣伝動画による発表ではなく、本拠地サン・シーロに集まった7万3000人の観衆の前で選手たちが直接新ユニフォームを着用して登場。ファンからもデザインについて反響を呼んでいる。

今回の新ユニフォームは、イタリアのストリートウェアブランド「Slam Jam」とのコラボレーションによるものだ。1990年代後半から2000年代初頭のキットからインスピレーションを得ており、当時の時代背景を反映した光沢のあるメタリック素材が採用されている。同メディアは「ナイター照明の下で光り輝いた」と綴り、ピッチ上で際立つ斬新なデザインを評価している。

デザインの細部にもこだわりが見られる。黒のブロックトリムとシンプルな折り返し襟が特徴で、首の後ろにはブランドのタグラインである「Chaos is Order（カオスは秩序なり）」が刻印された。同メディアは、プーマ社製のこの現代版モデルについて「かつてのレプリカシャツのような静電気による張り付きに悩まされないことを願う」と、過去の素材感と比較しながらも注目を寄せている。

選手たちはキックオフ直前の集合写真を撮影する場面で、上に着ていたジャージを脱いで新ユニフォームをお披露目した。ファンからも「あまり見ない赤」「トマトみたい」「めっちゃほしい」「かっこいい」「クール」「ちょっと90年代っぽさがあって良い」「おもろいユニフォーム着てるな」「なんかミランのユニフォームすごいな」「てかてか」「着心地良さそう」「いつもと違う」「けっこう可愛い」「また凄いユニフォームだな」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）