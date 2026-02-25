メ～テレ（名古屋テレビ）

子どもがスポーツに触れ合う機会が減る中、「小学生にもっと気軽にスポーツを」と立ち上がった高校生たちを取材しました。

岐阜県大垣市の大垣北高校。

放課後のグラウンドに集うのは野球のユニホーム姿の小学生たちです。

目的は現役の高校球児が教える野球教室、「大垣北ジュニアベースボールラボ」。

小学3年生から6年生を対象に月に2回程度、平日の放課後に開催されています。

2023年1月から始まったこの活動、当初は平均して30人前後だった参加者も今では地元・大垣以外にも広がり、70人を超えることも。

「7回目です。友達から情報を送ってもらって野球がうまくなって大リーグというすごい所に行きたいからです」「13回目です。友達に誘われて野球がうまくなるところって教えてもらった」（参加した小学生）

活動のきっかけ

活動のきっかけは、「野球を楽しむ子どもが地域から減っている」と感じたことからでした。

「住んでいる地域でもチームが合併されたり活動に制限がかかっていると感じる」（大垣北高校 硬式野球部 小林侑純キャプテン）

大垣市で軟式野球のスポーツ少年団に所属する小学生は2015年度には388人でしたが、2025年度には185人と、この10年でほぼ半減しました。

地域の子どもたちにもっと気軽に野球に触れてほしいという思いから普段の練習内容やグラウンドを有効活用できないかと考え、立ち上げたのがベースボールラボでした。

「小学生の子が何もしない時間ができないように高校生が小学生に関われる時間を増やすためにチーム分けしたりして効率的に楽しくできるメニューにしている」（小林キャプテン）

勉強もスポーツも楽しめる空間

練習メニューは、小学生の安全面を考慮してほぼすべて部員たちで決めているといいます。

様々なユニホームに身を包んだ小学生が集まったこの日は、2つのグループに分かれての練習です。

1つ目のグループは、バッティングから。

「遠くに飛ばすうえで大事なのは体全体を使うこと、体大きく使って足を上げて遠くに飛ばすことを意識してこうオッケー！？」（高校生）

高校球児1人が小学生3人を受け持ち、アドバイスをしながら1球1球、丁寧に練習します。

もう1つのグループに分けられた小学生たちの姿は・・・

「きょうは勉強します！」(小学生)

グラウンドではなく教室内にありました。

県内屈指の進学校でもある大垣北高校。

「勉強も教えてほしい」という子どもたちの声を受けて、国語や算数など学校の勉強を教える時間も作りました。

練習するグループと学ぶグループに分けて途中で交代することで、小学生たちは飽きずに楽しんで最後まで取り組んでくれるようです。

練習と勉強を終えたころには、すっかり外は真っ暗に。

それでも、子どもたちの顔には笑顔が弾けます。

「高校生が優しいし楽しいプログラムを色々考えてくれているのでとても楽しい」「教え方でちゃんと一人一人にこうすればうまくなれるよと教えてくれるのでうまくなれるなと思う」「わからないところ全部教えてもらえるのですごくいい」（小学生）

“教え子たち”が、次は“教える立場”に

また別の日には・・・

野球だけでなく鬼ごっこやリレー、ドッジボールを取り入れるなど「楽しみながらの体力向上」を心がけています。

時には、サッカー部や陸上部とも連携して「走り方」や「ストレッチ方法」を教えることも。

野球教室にとどまらず、今では子どもたちが高校生の“お兄ちゃん”たちとともに気軽にスポーツに触れ合う空間になっています。

「親も教えられないこともあるし、高校生に教わると素直に受け止めてくれるので学校とは違っていい」「技術面だけではなく、グラウンド整備も教えてもらったので高校野球につながるプレー以外の部分も教えてもらえるのは面白いなと思う」（保護者）

2023年の発足当時にベースボールラボに参加していた小学6年生の子どもはこの春、高校生になります。

“教え子たち”が、次は“教える立場”に―。

こうした活動を大垣北高校以外にも広げていくことが次なる目標です。

「ほかの地域やいろんな高校生にいいと思ってもらって同じような活動が広がっていってほしいと思っている」（小林キャプテン）