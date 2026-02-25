2月21日の奈良クラブ戦で発生

愛媛FCは2月25日、同21日にロートフィールド奈良で開催された明治安田J2・J3百年構想リーグ第3節の奈良クラブ戦において、サポーター1名による違反行為が発生したと発表した。

これを受け、当該者に対して無期限の入場禁止処分を下すことを決定した。

クラブの発表によると、当該サポーターは試合運営管理規定に違反する「侮辱的な内容の横断幕の掲出」を行った。クラブはこの行為を、Jリーグおよび各クラブで禁止されている重大な行為であり、決して許されるものではないと断じている。

処分の対象範囲は、2月28日の徳島ヴォルティス戦から開始される愛媛FCのホームゲームに加え、愛媛FCレディース、愛媛FCアカデミーが出場するすべての試合、練習、およびクラブ主催イベントが含まれる。

愛媛FCは今回の件に関し、「今回の違反行為により、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。ファン・サポーターに対しては、観戦ルールの再確認と遵守を呼びかけている。（FOOTBALL ZONE編集部）