医学雑誌の特集知見を、動画で体系的に学べる新シリーズが始まりました。

Medical*Online Videoと『日本臨牀』のコラボにより、臨床現場で使える情報を領域別に追いやすくなっています。

肥満症と心不全とIgG4関連疾患の3領域を同時に立ち上げた構成は、日常診療のアップデート効率を上げたい医療職にとって実用的です。

Medical*Online Video「日本臨牀コラボレーション企画」

配信開始日：2026年2月24日同時開始領域数：3領域Medical*Online開始年：2000年収載ジャーナル数：約1,700誌配信文献数：約440万文献

Medical*Onlineは、医学文献の検索と閲覧を支える医学情報サービスです。

Medical*Online Videoは、その周辺サービスとして医療手技や診療教育を動画で学べる配信基盤です。

今回の企画は、日本を代表する医学総合雑誌『日本臨牀』の特集知見を動画化し、継続学習しやすいシリーズとして展開する取り組みです。

肥満症診療アップデート

基盤特集年：2024年新規治療薬の大きな転換：30年ぶり

肥満症領域では、診断基準の整理から治療選択までを実臨床に落とし込む構成になっています。

薬物療法と減量・代謝改善手術の考え方を同じ文脈で学べるため、患者背景に合わせた提案を組み立てやすくなります。

心不全診療の多面的整理

基盤特集年：2024年公開方式：シリーズで順次追加

心不全領域では、定義と分類の整理に加えて、薬物療法とデバイス治療と疾病管理を横断して扱います。

HFrEF治療やMitraClipやLVAD・心臓移植など、判断が分かれやすいテーマをまとめて確認できる点が臨床現場で役立ちます。

IgG4関連疾患の診断思考

疾患概念の確立時期：2000年代公開方式：シリーズで順次追加

IgG4関連疾患は多臓器病変をとるため、単一臓器だけで完結しない評価軸が重要になります。

国際基準の整理から症例ベースの判断までを連続的に学べるため、徴候の見落としを減らす実践に結びつきます。

医療法律相談コンテンツ追加

追加動画本数：2本追加日：2026年2月24日

同日に、個人情報の取り扱いと患者間トラブル対応を扱う医療法律相談シリーズも拡充されました。

診療スキルだけでなく運用リスクにも目配りした構成は、現場マネジメントの底上げにもつながります☆

忙しい診療現場では、短時間で要点を押さえられる教材設計がそのまま学習効率に直結します。

雑誌特集の深さと動画の即時性を組み合わせた今回の企画は、継続的な知識更新の新しい選択肢です。

臨床知見を動画で最短アップデートできる新企画！

Medical*Online Video「日本臨牀コラボレーション企画」の紹介でした。

よくある質問

Q. コラボ動画シリーズの配信開始日はいつですか？

2026年2月24日です。

Q. 同時スタートした領域はいくつですか？

肥満症と心不全とIgG4関連疾患の3領域です。

Q. Medical*Onlineはいつから運用されていますか？

2000年から運用されています。

