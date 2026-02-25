抜け毛期の頭皮をやさしく守る！UndMouアンドムー「現役医師×看護師監修使い捨て不織布ヘアキャップ」
抗がん剤治療中の抜け毛ケアに特化した、使い捨てタイプのヘアキャップがUndMouから登場します。
医師と看護師のダブル監修で、頭皮が敏感な時期でも着け続けやすい仕様に整えた点が今回のポイントです。
就寝時の飛散対策と衛生管理を同時に進めたい家庭に向いた新アイテムです。
UndMou「使い捨て不織布ヘアキャップ」
UndMou（アンドムー）は、静岡県沼津市の株式会社エス・アール・ケーが展開するヘルスケアブランドです。
今回の「使い捨て不織布ヘアキャップ」は、治療に伴う脱毛期の頭皮ケアに特化した衛生用品です。
枕や寝具への抜け毛付着を抑えながら、長時間着用の負担軽減を狙った設計になっています。
医師×看護師のW監修で整えたケア設計
監修者数：2名（医師1名・看護師1名）
がん治療学会認定医と現役看護師の視点を掛け合わせ、頭皮への刺激を抑えた着用感を重視しています。
医療現場で上がりやすい締め付けと蒸れと飛散の課題を一つずつ整理しているため、日常ケアへ取り入れやすい設計です。
就寝時の不快感を抑える素材構成
素材：高通気性不織布素材：ソフト伸縮ゴム
本体には高通気性不織布を採用し、熱や湿気がこもりやすい夜間でもムレ感を軽減しやすくしています。
耳まわりや頭部を圧迫しにくいソフトゴムを組み合わせることで、長時間の着用ストレスを抑えやすい点も実用的です。
飛散防止と衛生管理を両立する使い捨て運用
内容量：100枚入り
高密度設計で細かな抜け毛をキャッチしやすく、枕や床への飛散を物理的に抑えられる仕様です。
国内第三者検査機関でホルムアルデヒド含有量試験に合格しており、肌に触れる用品としての安心材料になっています。
交換しやすい使い捨てタイプなので、就寝時だけでなく外出時のインナーキャップ用途にも合わせやすくなっています☆
治療中の生活では、症状そのものだけでなく寝具の片づけや衛生管理の負担が積み重なりやすくなります。
こうした毎日の小さなストレスを減らせるケア用品があると、夜の時間を落ち着いて過ごしやすくなります。
【抜け毛期の頭皮をやさしく守る！
UndMouアンドムー「現役医師×看護師監修使い捨て不織布ヘアキャップ」】の紹介でした。
よくある質問
Q. UndMou 使い捨て不織布ヘアキャップのサイズ・重量は？
サイズは男女兼用フリーサイズです。
Q. UndMou 使い捨て不織布ヘアキャップの最新情報はどこで確認できますか？
公式サイトや公式SNSで最新情報を確認できます。
Q. UndMou 使い捨て不織布ヘアキャップの詳細はどこで見られますか？
本記事または公式ページをご確認ください。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post 抜け毛期の頭皮をやさしく守る！UndMouアンドムー「現役医師×看護師監修使い捨て不織布ヘアキャップ」 appeared first on Dtimes.